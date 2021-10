Koeman ya piensa en su retirada: "Cuando no disfrute de esto, me voy a jugar cinco días por semana al golf"

Ronald Koeman lleva prácticamente toda la temporada con el agua al cuello, y las preguntas sobre su futuro se suceden en cada rueda de prensa. Una derrota contra el Rayo Vallecano puede acelerar el proceso, especialmente después de la mala imagen mostrada en el Clásico, pero él aún se siente cómodo y disfruta de su trabajo.

Eso no implica que, ante un eventual despido, no piense ya en lo que puede hacer con su tiempo libre. "Si llega un día en el que no estoy disfrutando de esto, me voy. Me voy tranquilo y voy a jugar cinco días por semana al golf, que es también un deporte muy bonito", admitió sobre una de sus grandes pasiones, que comparte con otros futbolistas, como Gareth Bale, o entrenadores, como Paco Jémez, extécnico del conjunto vallecano al que se enfrenta el Barça este miércoles.

Aún así, él no quiere tirar la toalla. "Quiero seguir este camino, seguir que estamos mejorando. Entiendo que es una situación complicada, pero creo que hay futuro", señaló.

Su convulsa salida del Camp Nou tras el Clásico

Koeman también se refirió a los incidentes después del Clásico y cómo unos energúmenos le acosaron en su coche. El entrenador neerlandés se lo tomó con relativa filosofía. "No hay solución. Es un problema social. Son culés o gente con problemas de educación, que no saben lo que son las normas. En el campo, hasta con el 0-2, fue todo lo contrario", aseguró.

"Parece que ha sido sólo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, con sus familias,les ha pasado lo mismo. Puede que a mí, por ser responsable, haya sido más exagerado. Hasta a Puyol le ha pasado. No se puede salir como cualquier persona del campo. Hay que buscar la manera", pidio el entreador neerlandés, que descubrió que este incidente ha quedado grabado... para un documental.

"No pasé miedo en el coche, pero no me gusta lo que viví. Iba con mi mujer al lado, había gente detrás grabando que era para un documental. Lo tengo todo grabado. Había uno con la camiseta del Arsenal. Hubo un momento que pensé en salir y luego pensé mejor que no. Entiendo que la gente no esté contenta pero no esperas esto. Hay mucho TikTok y esperan que te metas con ellos", opinó Koeman.