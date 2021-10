Ronald Koeman ha entrado en la historia de los entrenadores del Barcelona después del 1-2 que le endosó el Real Madrid en el Camp Nou: se ha convertido en el segundo técnico blaugrana que pierde tres Clásicos de manera consecutiva. Sólo hubo otro técnico, Patrick O'Connell, el que perdió tantos y fue en los años 30 del siglo pasado.

La afición culé está harta. Ni el juego, ni las soluciones que aporta desde el banquillo, ni los resultados ayudan a que el que fuera legendario defensa del Barcelona se gane a la grada, y se lo han demostrado a su salida del Camp Nou. Un numeroso grupo de hinchas se agolpó contra su coche para abroncarle, hasta el punto de que Koeman tuvo que detenerse y pasar con cuidado para no arrollarles. Gritos, golpes, insultos... no se puede mostrar de una manera más clara que no resisten más.

La salida de Koeman del estadio....



Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

Aunque el Barça no llegaba a este Clásico como el favorito, ni mucho menos, Koeman está de nuevo en el alero tras perder. Joan Laporta le salvó en primera instancia hace poco menos de un mes, antes del parón de selecciones, y aunque el conjunto blaugrana ha mejorado ligeramente su imagen, caer con el eterno rival supone un duro golpe anímico.

La grada (el Camp Nou se llenó) ha hablado y Koeman está sentenciado. Habrá que ver si Laporta toma decisiones y, en ese caso, si hay algún técnico que pueda sustituirle, ya que coger a un Barcelona que ahora mismo está fuera de los puestos europeos es un caramelo envenenado. Xavi, en su reciente entrevista con 20minutos, ya dijo que su sueño sigue siendo entrenar al club de su vida...