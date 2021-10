Xavi Hernández es uno de los nombres propios que primero le vienen a uno a la cabeza cuando aparece la palabra Catar. En su tercer año como entrenador del Al Sadd y ejerciendo la figura de embajador del país, el catalán habló con 20 Minutos, a través del Comité Supremo de entrega y legado de Catar, y trató temas como el Mundial 2022, su futuro en los banquillos y sus nuevos proyectos, como por ejemplo Generation Amazing.

Actualmente es el entrenador de Al Sadd. ¿Su carrera en el banquillo en Catar es una buena plataforma de lanzamiento para entrenar en las mejores ligas en el futuro?

En primer lugar, debo decir que estoy muy orgulloso de entrenar al Al-Sadd. No es solo un gran club en Catar, sino también en toda Asia. Nuestro objetivo es ganar títulos y competir por la Liga de Campeones de Asia.

Obviamente, es el comienzo de mi carrera. Estoy empezando. Es mi tercer año en Al-Sadd como entrenador y estoy ganando experiencia.

Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí.

Ha demostrado un gran compromiso con Catar desde tu llegada, ¿ve su futuro ligado a Catar aunque te mudes en el futuro?

Creo que mi relación con Catar y la familia real será para siempre porque me han tratado muy bien. Me han brindado mucho cariño y respeto. Me siento muy valorado y eso no se olvida.

Soy una persona agradecida y creo que Catar me ha ayudado a mí y a mi familia de muchas maneras. Es una relación que durará para siempre. Mis hijos nacieron aquí en el campo, mi esposa está encantada aquí y todos estamos muy felices.

Dado su éxito con el club y la selección, ¿qué tipo de legado cree que dejará en Catar?

Bueno, siempre trato de hacer mi trabajo de la mejor manera posible y trato de ayudar, tanto a nivel futbolístico como de valores. Está el programa Generation Amazing en el que estoy involucrado, pero sobre todo intento aportar mi granito de arena a nivel futbolístico. Durante mi tiempo en el FC Barcelona y con la selección, siempre traté de poner mi granito de arena para ayudar y mejorar a otros jugadores, y esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador. Ya lo hice como capitán, pero ahora como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales y saber que estoy aportando mi granito de arena.

¿Qué opinión puede darnos sobre el Mundial de Catar 2022?

Ya lo he dicho muchas veces: será un Mundial histórico. La gente se va a sorprender. En primer lugar, por cómo es el país, por cómo es el propio Catar, y luego por la infraestructura.

Es un país totalmente nuevo que se ha estado preparando para albergar este Mundial durante más de 10 años, para hacerlo histórico e inolvidable. La gente se irá con una opinión muy positiva del país. Muchos tienen una idea preconcebida sobre la cultura árabe, pero cuando vienes aquí y la ves de primera mano, es totalmente diferente. Invito a la gente a que venga a verlo por sí misma.

Va a ser un Mundial histórico. Catar ha tenido mucho tiempo para prepararse y sé que la gente de Catar está muy emocionada de albergar esta Copa del Mundo.

¿Qué puede decir del estadio Al-Thumama, el próximo en ser inaugurado?

Es una maravilla. Es muy bonito y lo vamos a inaugurar en la final de la Copa Emir el 22 de octubre. El diseño del estadio representa el sombrero que usa la gente de Catar, llamado gahfiya, que significa mucho para ellos ya que es una parte importante de su cultura.

El estadio estará lleno y habrá un ambiente fantástico. Es el sexto estadio de la Copa del Mundo que se completa, por lo que es otro paso importante para el país en su camino hacia la Copa del Mundo del próximo año. Como entrenador de Al Sadd, puedo decir que estamos orgullosos de ser parte de esta ocasión y el primer partido que se jugará en este increíble lugar.

¿Cómo le afectan las denuncias de explotación laboral relacionadas con el Mundial de Catar y las protestas de algunos jugadores de renombre hacia la organización del mismo?

Hay algunos conceptos erróneos sobre Catar. He visto el progreso realizado hasta ahora y lo he experimentado de primera mano. Ni el liderazgo de Catar ni el Comité Supremo han pretendido nunca que la situación sea perfecta, sin embargo, el compromiso de entregar un legado social duradero es absolutamente real.

Se ha introducido una legislación histórica para mejorar las condiciones de los trabajadores que contribuyen al desarrollo y futuro de Catar. He visto estas mejoras por mí mismo.

Desde el principio, Catar ha dicho que quiere usar la Copa del Mundo para generar cambios positivos en el país y eso es lo que están haciendo. He vivido aquí alrededor de seis años, así que he visto el progreso y sé que están cumpliendo esta promesa. He hablado con muchos trabajadores, en los estadios y en sus alojamientos. Veo por mí mismo cómo han mejorado las condiciones.

Invito a todos a que vengan y vean por sí mismos cómo es Catar antes de juzgar. No me sorprende en absoluto que muchas personas que nunca han estado en Catar den una opinión, pero los desafiaría a que vengan aquí primero para formarse una opinión informada y equilibrada.

¿Qué es Generation Amazing, cómo ha participado en el proyecto y qué le diría a quienes etiquetan el programa como un intento de limpiar la imagen de Catar?

Creo que Generation Amazing es una herramienta muy válida que ayuda a mucha gente y es algo de lo que estoy orgulloso de formar parte.

He tenido la suerte de viajar a India, a Jordania, y hacer todo tipo de actividades tanto en estos países como en Catar, en algunos casos con algunas de las personas más desfavorecidas de estos países. De eso se trata, de usar el fútbol como una forma de ayudar a la gente en general, no solo en Catar, sino en diferentes países que quizás lo necesiten más que aquí.

Me siento bien ayudando a los demás, los más desfavorecidos en este caso, y ese es el programa en pocas palabras. Estoy muy orgulloso de ser parte de este proyecto que ya ha ayudado a más de 700.000 personas. Simplemente viene del corazón para ayudar a los demás y, nuevamente, es algo que he podido experimentar de primera mano, así que sé el impacto positivo que genera Generation Amazing.