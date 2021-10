De la victoria en el Clásico hay un jugador que sale como el gran triunfador, y una pareja que sale reforzada y más que consolidada. David Alaba es el nuevo jefe de la defensa blanca por derecho propio y junto a él también destaca un Eder Militao que ha pasado de discutido a indiscutible. Han conseguido que en el Real Madrid ya nadie se acuerde de la pareja de centrales que tanta gloria le dio al equipo blanco recientemente, la que durante tantos años –entre ellos los de las tres Champions seguidas– formaron Sergio Ramos y Raphael Varane.

Pocos dudaban de que el fichaje de Alaba había sido un gran acierto. Su trayectoria en el Bayern le avalaba, primero como lateral y después como central, y las salidas de Ramos y Varane hacían pensar que el austriaco iba a ocupar la zona izquierda del centro de la defensa. Sin embargo, en los primeros partidos (Alavés y Levante), ante las bajas de Mendy y Marcelo, Carlo Ancelotti apostó por colocarle en el lateral izquierdo, algo que no convenció del todo al italiano, que se dio cuenta de que, sin Sergio Ramos, necesitaba a un jugador de jerarquía para mandar en la zaga: Carletto lo confirmó entonces, Alaba sería siempre central.

No tardó el austriaco en convertirse en el nuevo kaiser del equipo blanco, un jugador con mando, personalidad y calidad para armar el juego del Real Madrid desde atrás y poner orden en la defensa.

En el Clásico del domingo en el Camp Nou, una jugada le definió a la perfección. Robó el balón en defensa al borde de su propia área, lanzó el contragolpe, se sumó al ataque y cuando le llegó el balón, soltó un impresionante zurdazo para hacer el primer gol del partido. Una jugada de futbolista de clase mundial.

También brilló ante el Barça Eder Militao. Sólido, ganando un duelo tras otro e infranqueable en defensa, lejos quedan las dudas que había con el central brasileño. Llegado en 2019 por la nada desdeñable cantidad de 50 millones de euros, Militao apenas dispuso de minutos en su primer año y medio y, cuando los tuvo, cometió errores impropios de un jugador de ese precio que le relegaron a ser el cuarto central del equipo madridista.

A comienzos de 2021, las constantes lesiones en la zaga blanca le dieron una nueva oportunidad, y esta vez sí que las aprovechó. Demostró ser un central rápido, contundente, que va bien por arriba y muy difícil de superar en el uno contra uno.

El buen rendimiento de Militao y el fichaje –con la carta de libertad bajo el brazo– de David Alaba convencieron a Florentino Pérez de que era la hora de renovar el centro de la zaga blanca. El acuerdo con Sergio Ramos, tras muchos meses de tira y afloja, no se produjo y cuando el camero decidió seguir, ya era tarde, el presidente blanco no cedió. A Varane le quedaba un año de contrato y ante la duda de si el galo renovaría o no, el Real Madrid decidió aceptar una importante oferta del Manchester United de alrededor de 50 millones de euros.

La apuesta, por el momento al menos, parece haber sido acertada. El rendimiento de Alaba está siendo espectacular, el de Militao también muy bueno y ambos parecen entenderse a la perfección. Mientras, Ramos aún no ha debutado con el PSG por la lesión que arrastraba de su época como madridista, y Varane también está lesionado.