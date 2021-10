Vanessa Bryant, obligada a recordar cómo se enteró de la muerte de Kobe y su hija por las alertas del móvil

La muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna en un accidente de helicóptero en enero de 2020 es una herida que para Vanessa, la viuda y madre respectivamente, no se va a cerrar nunca. Y menos si se ve forzada a revivir aquel día de pesadilla.

Es lo que ha tenido que hacer durante el interrogatorio en los juzgados del condado de Los Ángeles, donde se está dirimiendo la demanda que interpuso contra el sheriff por difundir fotos del accidente en el que se veían los cuerpos de Kobe, Gianna y las siete víctimas del siniestro.

La defensa del sheriff basa su estrategia en demostrar que Vanessa Bryant busca dinero y no justicia 'per se'. Por eso intentan demostrar mediante una evaluación psiquiátrica que su trauma por estrés emocional que argumenta no es tal. Hasta tal punto han llegado que, según relata 'The New York Times', el abogado del condado ha obligado a la viuda de la 'Mamba' a revivir cómo se enteró de la fatal noticia.

Vanessa confesó sentirse incómoda y preguntó durante la vista si era necesario llegar a tal detalle. El abogado, Louis Miller, llegó a admitir que se veía en la tesitura de hacerle la pregunta por imperativo legal. "No es acoso. Es solo una demanda. Y lamento mucho haberle hecho pasar por esto, pero como dije al principio, tengo que hacer mi trabajo", se justificó el letrado.

Las alertas del móvil

Una vez solventado el trago, Bryant comenzó su relato. Eran las 11:30 de la mañana y ella estaba en su casa con sus dos hijas, cuando un empleado de la familia le contó que el helicóptero donde iban Kobe y Gianna había tenido un accidente, pero que habían sobrevivido cinco personas.

Fue la esperanza a la que se agarró Vanessa cuando cogió su móvil para llamar a su marido que, obviamente, no se lo cogía. Mientras intentaba contactar con él, empezó a recibir alertas y notificaciones de diferentes medios con la noticia: Kobe Bryant era una de las víctimas del accidente.

Después de intentar ir por sus propios medios, Vanessa acudió al lugar del accidente con Rob Pelinka, vicepresidente ejecutivo de los Lakers, a la comisaría de Malibú. Allí nadie le contestó, se quejó durante el interrogatorio, a sus preguntas sobre su esposo y su hija hasta que el alguacil Alex Villanueva entró en la habitación donde estaba y le confirmó la muerte de ambos.

Mientras intentaba superar el shock, Vanessa trató de proteger la intimidad de los suyos, que es lo que le ha llevado a denunciar al condado de Los Ángeles. "Le dije: 'Si no pueden traer a mi esposo y la mochila de mi niña, por favor asegúrese de que nadie les haga fotografías. Asegure el área'”, relató Vanessa. “Y él dijo: 'Lo haré'. “Y le dije: 'No, necesito que hable por teléfono ahora mismo y necesito que se asegure de proteger el área'", insistió la viuda.

Aunque la promesa de las autoridades era que no hubiera imágenes, según denuncia la familia Bryant y reiteró Vanessa durante este interrogatorio, hubo un agente que realizó más de 100 fotos con su teléfono móvil personal. Algunas de ellas estuvieron presentes en la vista, y el abogado pidió a Vanessa que las mirara, aunque ella solo pudo poner la mano en la pantalla rota por el dolor.

"El impacto del accidente del helicóptero fue tan dañino, simplemente no entiendo cómo alguien puede no tener respeto por la vida y la compasión y, en cambio, optar por aprovechar esa oportunidad para fotografiar a personas sin vida e indefensas para su propia diversión enfermiza", se lamentó la viuda de Kobe ante las autoridades.

Durante los próximos días se espera que comparezcan varios testigos, entre las que se encuentra Catherine McDonell, la esposa de Pau Gasol.