El condado de Los Ángeles quiere someter a Vanessa Bryant a un examen psiquiátrico: "Buscan millones"

Los abogados del condado de Los Ángeles han propuesto someter a Vanessa Bryant a un examen psiquiátrico como defensa por la demanda que la viuda de Kobe interpuso contra ellos por las fotografías del siniestro que se difundieron.

La mujer de la leyenda de la NBA demandó al condado por los daños morales y psicológicos que supuso para su familia la toma de fotografías en el lugar del accidente, pero el condado alega en su defensa que los daños no se deben a las fotos en sí, sino al hecho de haber perdido a su marido y su hija.

"No pueden estar sufriendo angustia por las fotos del lugar del accidente que nunca han visto y que nunca se difundieron públicamente. Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales. Los exámenes médicos ayudarían a evaluar la existencia, extensión y causa de su presunto daño", escriben los abogados del condado en un polémico texto difundido.

"Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales"

Vanessa Bryant alegó daños psicológicos por las fotografías, algo que están poniendo en duda desde Los Ángeles en una estrategia de defensa que ha levantado mucha división en la opinión pública estadounidense.

Ante la negativa por parte de Vanessa y su familia, la defensa cree que es incoherente que no quieran someterse al examen y por tanto la demanda no puede prospesar:

"Los demandantes no pueden alegar que están sufriendo depresión, ansiedad y angustia emocional severa y luego negarse a respaldar esas afirmaciones", añaden.

La respuesta por parte del equipo de abogados de los Bryant es contundente: "La queja que simplemente reclama daños por angustia emocional, no coloca la condición mental de una de las partes 'en controversia'. No se necesita un experto, y ciertamente no se necesita un examen psiquiátrico involuntario de ocho horas, para que un jurado evalúe la naturaleza y el alcance de la angustia emocional causada por la mala conducta de los acusados".