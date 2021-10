Los responsables de los medios oficiales del Betis han propuesto a Joaquín, su capitán y una de las mayores leyendas de su historia, a tirar de memoria con un curioso test. En él, rememora cuál fue su primer partido, su primer gol en Primera, su primer compañero en una concentración... o su primera mascota. Y aquí hay suspicacias.

No es la primera vez que Joaquín 'trolea' en una entrevista. Ya es historia del fútbol y el humor su famosa afición al tenis y su "no sé ni coger una raqueta, Hulio" con Julio Baptista. Por eso, cuando dice que su primera mascota fue una cabra, o en concreto un chivo, no todos le han creído.

"Era pequeño. Tendría 6 o 7 añitos. Me lo regaló mi padre que tenía un amigo que tenía un campo... Duró el chivo tres días allí, imagínate", asegura. De aquellos años de niño admite que era "muy travieso". "Siempre tenía en la cabeza hacer cosas... Me gustaba irme a los pinares de al lado de mi casa, donde teníamos un columpio y había una especie de acantilado con arena y nosotros nos tirábamos para abajo... Siempre estábamos inventando", rememora.

A sus 40 años, Joaquín se niega a retirarse y no desentona ni mucho menos. El segundo jugador con más partido en Liga, sólo superado por Zubizarreta, y de largo el que más ha jugado en el Betis, sus apariciones en el campo son sólo parte de su personaje, ya que gracias a su sentido del humor y desparpajo se ha convertido en todo un ídolo fuera de los terrenos de juego.