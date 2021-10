Joaquín tiene un ataque de risa viendo 'La última tentación': "¿Qué nos está pasando?"

Joaquín la vuelve a liar en redes sociales a raíz de otro episodio de La última tentación. El jugador del Betis se dio un atracón de risas gracias a las hogueras de Christofer, Roberto y la infidelidad de Lucía. Sus stories de Instagram no tienen desperdicio.

El pistoletazo de salida de los comentarios de Joaquín a La última tentación fue un consejo al famoso Christofer: “Ahora te toca a ti. Disfruta del programa. Véngate”. A partir de ahí, el bético no cesó en su particular análisis del programa de Telecinco. “Christofer, te lo llevo diciendo desde el principio. Ahora tienes tú que disfrutar del programa. Hazlo tú ahora. ¡Véngate! Véngate, no de venirte, de vengarte”.

Aprovechando la infidelidad de Andrea con Manuel, mostrada a Roberto en su hoguera, el jugador del Betis no daba crédito. “¡Dios mío de mi alma! ¿Qué nos está pasando? Roberto, ¡vete de ahí! ¡El trenecito!”, bromeaba Joaquín.

Aunque el momento que más ha cuajado en redes fue el ataque de risa que le dio al futbolista cuando le pusieron a Lucía un vídeo sobre Isaac y Bela. Manuel, que en el pasado fue pareja de Lucía, siéndola infiel en la anterior edición del programa, la consoló tras. Joaquín no veía el momento de parar de reír.