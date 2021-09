Los memes de la humillación del Barça ante el Benfica: Jorge D'Alessandro, favorito para sustituir a Koeman

No podían faltar los montajes y memes después de la derrota del Barcelona contra el Benfica. Si los hubo tras la sorpresa del Sheriff frente al Real Madrid, en ese caso en general contra el equipo, en este fue Koeman el foco el que se llevó la mayor parte de las bromas.

Entre culés resignados por ir a la Europa League, pasando por algunos que piden a Jorge D'Alessandro, exentrenador de Atlético, Betis o Salamanca entre otros, como sustituto del técnico neerlandés, la mayor parte de los tuiteros se tomaron con relativo sentido del humor la nueva debacle del Barcelona en Europa.

No faltan tampoco madridistas que se han tomado revancha por el chorreo recibido el día anterior, si bien no han querido hacer demasiada sangre: si perder contra el Benfica no entraba en los planes de muchos culés, mucho menos hacerlo con un equipo de Transnistria para los madridistas.