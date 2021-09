El Barcelona firma el peor arranque de Champions League en su historia con unos datos que asustan

El FC Barcelona tiene complicado, pero no imposible, pasar a la siguiente ronda de la Champions League. La derrota en Lisboa contra el Benfica ha retratado de nuevo a un equipo que ni defiende ni ataca bien, y que ya es historia negativa del club: han conseguido el peor arranque de su historia en la competición continental.

¿Debe el Barça destituir inmediatamente a Koeman? Sí No No lo sé

Hasta el momento, ese 'honor' lo había logrado el Barcelona que entrenaba otro neerlandés, Louis Van Gaal, y aunque tampoco ganó ninguno de los dos primeros partidos, uno de ellos fue un embate (ante el PSV). No pasaron a la siguiente ronda, pero ese año ganaron Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. No hay muchas esperanzas para que Koeman lo emule.

Según datos de Mister Chip, las esperanzas de que el Barcelona pase a octavos son ínfimas. "Un total de 140 equipos empezaron una fase de grupos de Champions League con dos derrotas en sus dos primeros partidos y solo 12 (el 8,6%) lograron clasificarse", analizó.

Hay un precedente al que pueden agarrarse los culés: en la 2007/2008 el Olympique de Lyon también perdió las dos primeras jornadas por un 3-0 (precisamente contra el Barça) y un 0-3 (contra el Rangers) y aún así logró el pase.

¿Se puede pasar una fase de grupos de Champions League con 2 derrotas en las 2 primeras jornadas, cero goles a favor y seis (o más) en contra?



OLYMPIQUE LYONNAIS 2007-08

(perdieron 3-0 en el Camp Nou y 0-3 en casa ante el Rangers, pero pasaron). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 29, 2021

Más allá de los resultados, el Barcelona no ilusiona ni parece que lo vaya a hacer. No sólo han encajado seis goles en dos partidos europeos y no han marcado ninguno: es que no han disparado entre los tres palos. De ser un equipo arrollador se han convertido en una perita en dulce para plantillas que sepan defender razonablemente bien y que aprovechen bien las contras.

El Benfica, que no había ganado al Barça desde la final de Berna de la Copa de Europa de 1961 (cuando ganaron su primera Copa de Europa), se ha convertido en el club portugués que les ha endosado la derrota más amplia.