Heurtel ya se gana a la afición del Real Madrid: "El Barça no me respetó, estoy en el lugar perfecto"

Thomas Heurtel vive una nueva vida desde su llegada al Real Madrid tras su tormentosa marcha del Barça la pasada temporada. El francés comenzó a negociar con los blancos cuando todavía tenía contrato con los culés y fue apartado del equipo, con la sonada polémica del vuelo de vuelta de Estambul tras un partido de la Euroliga.

Tras confirmar la "traición" y coger el puente aéreo a la capital, Heurtel ha concedido una entrevista para El País en el que se muestra liberado tras haber dejado atrás todo ese terremoto que protagonizó al salir de Barcelona. No obstante, para el jugador esta situación ha tenido un final feliz. "Fueron meses muy duros para mí y para mi familia. Jamás esperábamos tener que vivir una situación así, pero el final ha sido perfecto", reconoció el base.

"Lo pasé mal sobre todo por la preocupación de mi familia. Fueron momentos difíciles. El Barça no me respetó. Llevaba varios años allí como para recibir ese trato", criticó sobre el club azulgrana. Sin embargo, las críticas a la entidad no terminan ahí, sino que quiso atizar también a la organización de la sección de baloncesto.

"Cambiaron tres veces de entrenador, la plantilla entera otras tres veces… Así es muy difícil conseguir cosas. Si no apuestas por la misma plantilla durante unos años...", opinó, pese a que el proyecto de Jasikevicius tuvo un comienzo fulgurante con un doblete nacional y el subcampeonato de la Euroliga.

"Para cualquier profesional es un sueño estar en un club como el Madrid"

Volviendo al plano personal, Heurtel aseguró que "hay que transformar todo lo malo en cosas positivas". "Ahora, tras superar aquello, estoy en el lugar perfecto. Para cualquier profesional es un sueño estar en un club como el Madrid", añadió.

Del mismo modo, quiso elogiar a un Pablo Laso que "si le quiere", a diferencia de Jasikevicius, y con el que "ha hablado bastante antes de llegar" al Real Madrid. "Lo mejor para mí es que esté aquí trabajando con él. Desde que llegué, tanto el club como el entrenador me hicieron sentir que estoy en un sitio en el que sí me quieren. Eso es fundamental", destacó.