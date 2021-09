Lorena González se disculpa por su comentario sobre Camavinga: "No lleva un componente racista o peyorativo"

La presentación de Eduardo Camavinga con el Real Madrid quedó empañada por el comentario de la periodista Lorena González, en el que hacía referencia al color de piel del nuevo fichaje de los capitalinos, y que fueron captadas por su micrófono, desafortunadamente abierto. Tras un gran revuelo y después de conocer que RTVE le abrirá un expediente, la periodista ha querido romper su silencio y disculparse por lo ocurrido.

La colaboradora habitual en Estudio Estadio de Teledeporte quiso explicar que su comentario "carece de maldad o desprecio hacia el deportista" y que pese a ser desafortunado, "en absoluto conlleva un componente racista o peyorativo". "Ni mucho menos soy una persona racista como se me está acusando", añade.

"Fue una comparación como podría haber hecho con cualquier persona de cualquier color. No obstante, entiendo y además empatizo con el momento sensible por el que estamos pasando, aunque también creo que se radicaliza y politiza todo demasiado", apunta Gonzalez en un mensaje que ha compartido en redes sociales.

Del mismo modo, ha querido incidir en unas disculpas que "le hubiera gustado dar en el mismo lugar donde hizo tal comentario", pero la cadena ha decidido apartar a la colaboradora de sus programas.

Sin embargo, también ha denunciado haber sido víctima en las últimas horas de "insultos, amenazas y linchamiento" en redes sociales, de donde se retira temporalmente. "Jamás pensé que me vería envuelta en un asunto de estas características, pero asumo las consecuencias. Me retiro temporalmente de las redes sociales, esta vez me ha tocado a mí recibir el brutal odio que se vierte en ellas y yo también tengo una familia que sufre por ello", zanjó.