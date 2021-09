El desafortunado comentario de una periodista durante la presentación de Camavinga: "Más negro que el traje"

En muchas ocasiones, un micro abierto sin que quien lo tiene delante lo sepa juega malas pasadas. A políticos, a periodistas... En este caso, nos referimos a los segundos y es que durante la presentación de Camavinga con el Real Madrid una voz femenina de TVE emitió una apreciación que las redes sociales han denunciado por el racismo de la misma.

"Este tío es más negro que el traje", se escuchó decir, aunque la persona responsable de la frase no ha sido confirmada, si bien en las redes sociales apuntan a Lorena González, colaboradora de 'Estudio Estadio'.

Ojo al comentario de la periodista de Marca y Televisión española. Estoy en el suelo. pic.twitter.com/kkPejxl8AT — Torren (@Torren__) September 9, 2021

Inmediatamente, las redes sociales ardieron denunciando el racismo del comentario al hacer referencia a las características físicas del nuevo jugador del Real Madrid, francés de origen angoleño.

Camavinga y su sueño cumplido

El jugador, internacional con las categorías inferiores de Francia, procedente del Stade Rennais y de 18 años, aseguró cumplir su gran sueño al vestir la camiseta del Real Madrid:

"Es poder cumplir un sueño desde pequeño. Cuando supe que el Real Madrid me quería fichar no me lo pensé. Estoy muy contento. Ha sido una elección muy pensada", dijo, durante el acto celebrado en Valdebebas.