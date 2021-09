Teresa Perales, en observación tras sufrir un cuadro de estrés y ansiedad

La nadadora aragonesa Teresa Perales sufrió en la madrugada del domingo una "situación de estrés y ansiedad" por la que ha tenido que ser tratada y se encuentra en observación en la Policlínica de la Villa de Tokio, según informó el Comité Paralímpico Español.

Perales está siendo tratada por los servicios médicos del equipo paralímpico español y de la Villa y, si su evolución sigue siendo buena, está previsto que viaje este lunes de regreso a España con el resto de la delegación.

Leyenda del deporte español

Teresa Perales compitió en cuatro pruebas en estos Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que logró una medalla en 50 metros espalda y tres diplomas.

Perales, que acudió a los Juegos Paralímpicos de Tokio mermada por una lesión en el hombro izquierdo que se produjo en el Europeo de Madeira el pasado mes de mayo, conquistó la medalla de plata en los 50 metros espalda, clase S5.

La nadadora aragonesa, que hizo la plusmarca nacional en la distancia, accedió a la final con el cuarto mejor tiempo de las series de clasificación (44.54) y en la final mejoró notablemente ese registro para parar el crono en 43.02, solo por detrás de la china Dong Lu, que, con 37.18, estableció un nuevo récord del mundo.

"Las opciones que había era entrar en medalla pero una cosa es lo que he soñado y lo que he trabajado. Venía muy tocada del hombro. Lo estamos recolocando porque se coge con pinzas y me voy a operar una semana después de llegar a España. Esta medalla casi roza el milagro y la voluntad humana", confesó la nadadora al término de la prueba.