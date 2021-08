Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Barça este verano pero lo descartaron

El mercado de fichajes de 2021, pase lo que pase con Kylian Mbappé, ya es historia del fútbol por dos movimientos: el de Leo Messi al PSG y el de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El regreso del portugués al equipo donde estalló como jugador se produce después de que diera por finalizada su etapa en la Juventus, pero por el camino tanteó varias opciones.

Una de las más cercanas fue el Manchester City. Una llamada de sir Álex Ferguson evitó que recalara a las órdenes de Pep Guardiola, exentrenador de otro de los equipos que tantearon sus representantes. No puede ser más sorprendente: le ofrecieron al FC Barcelona.

Según ha informado 'Tot costa', de Catalunya Radio, los agentes de Cristiano Ronaldo llamaron al Barcelona para ofrecerle este mismo verano, en el que han perdido a su santo y seña Messi. El club culé lo rechazó de inmediato. Ni podían afrontar su sueldo ni estaban convencidos de que encajara bien en el club ni en su masa social.

🔥 CRISTIANO RONALDO S'HA OFERT AL BARÇA



➡️ Aquest estiu, el futbolista, a través dels seus agents, ha estat ofert al Barça. El club blaugrana va descartar ràpidament aquesta opció, via @rsalmurri https://t.co/aJHcgBxk5a pic.twitter.com/5iJo7Dz2Fq — Tot costa (@totcosta) August 30, 2021

Ver a Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del Real Madrid y leyenda del club blanco por mucho tiempo, vestido con la elástica blaugrana hubiera supuesto un shock imposible de superar para muchos aficionados de ambos equipos, especialmente para los del club del Bernabéu.

No es la primera vez, ni mucho menos, que Cristiano ha sonado como posible futbolista del Barcelona. En las primeras elecciones que ganó Joan Laporta en 2003 fue uno de los jugadores que tenía en su cartera de posibles fichajes, junto a David Beckham. El inglés no sólo no fichó por el club culé sino que ese mismo verano recaló en el Real Madrid, donde también llegó Cristiano seis años después ya convertido en todo un referente en el United.