Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha reunido este lunes a los medios en una rueda de prensa en la que ha querido explicar la situación económica en la que se encuentra el club, además de defenderse de las acusaciones hechas por Josep María Bartomeu en una carta publicada el sábado pasado.

Tras la pregunta referida a la carta del expresidente en la que se pedía a Laporta que respondiera por una serie de cuestiones relacionadas con el club, Laporta no ha dudado en contestar a su predecesor e ir enumerando las mentiras de esa carta.

Las cuentas del club

"Yo he recibido la carta del expresidente y la verdad es que él ha querido hacerla pública, yo lo respeto. Después de leérmela veo que está llena de mentiras. Es un ejercicio de desesperación. Son responsables hasta marzo de 2021. Hasta la fecha de su dimisión son responsables de las consecuencias de su gestión y nadie escapará de sus responsabilidades. No quiero que siga instalada en el club aquella máxima que dice que si repites una mentira se convierte en verdad. Es un engaño sistemático. Todo el mundo sabe que aprobamos las cuentas por razones técnicas y para no paralizar la actividad del club, pero esta aprobación no valida el período de 2019 a 2020".

La dimisión de la Junta

Laporta defiende que la dimisión de la Junta de Bartomeu se produjo para evitar ser la primera junta directiva censurada en la historia del FC Barcelona.

"Dice que dimiten por el PROCICAT y su junta dimitió porque el voto de censura prosperaba y ellos intentaron escaparse para no ser la primera junta directiva censurada".

El origen de la deuda de 1.350 millones

La gestión económica de la anterior Junta era nefasta, y ha llevado al Barcelona a tener una deuda de 1.350 millones de euros, según ha expuesto Laporta.

"Dicen que tras dimitir no podían tomar decisiones económicas y por eso se perdieron 375 millones por razón de Covid, pero solo fueron 91. No se ha cumplido ninguno de los supuestos del presupuesto presentado para la temporada 20/21, y de esta forma ese presupuesto da un resultado negativo de 320 millones de euros. Esto provoca una situación económica, patrimonial y financiera dramática. Nos encontramos que a 31 de marzo de 2021 la deuda era de 1.350 millones de euros".

La reducción de salarios

No se redujeron los salarios durante el confinamiento como si se desveló hace meses.

La venta del Barça Corporate

Bartomeu nunca vendió Barça Corporate, por lo que en ningún momento este tipo de proyectos ayudarían a sanar las cuentas del club, e incluso endeudarían aún más al club a largo plazo.

"A ello le suman los ingresos por la Superliga y el acuerdo de LaLiga con CVC. Esto es el cuento de la lechera. Es grave que un presidente se salte la confidencialidad. Esta falta de credibilidad y seriedad y no es la forma de trabajar".

"También decir que Bartomeu diga que la propuesta de LaLiga haciéndonos socios con la propuesta nos habría beneficiado porque significaba hipotecar los derechos audiovisuales por 50 años. Demuestra que la estrategia de corto plazo de su junta a la hora de tapar huecos a corto plazo y no mirar a largo plazo. Así nos ha ido y la gestión es nefasta y además muy preocupante. Saldremos de esta situación porque estamos trabajando en ello".

Neymar y sus 16,7 millones

El Barcelona tuvo que asumir que cometió una irregularidad con Neymar y se tuvo que declarar culpable al club por primera vez en su historia.

"Este punto dice que le hemos perdonado 16,7 millones de euros. Otra mentira. Esto no es cierto y además le recordaría el daño que le hizo al Barça el caso Neymar. Fue un cúmulo de mentiras. Hizo un pacto vergonzoso e interesado con la Fiscalía para condenar por primera vez al Barça".

Los salarios disparados

La anterior Junta gestionó de manera incorrecta en cuánto a los salarios, muchos de ellos desorbitados para poder competir con los ofrecidos en otras ligas europeas.

"Salarios deportivos disparados porque si no no se podía competir con los clubes de la Premier. Lo cierto es que la política deportiva ha sido nefasta en los últimos años, sobre todo cuando se consigue vender a Neymar por 222 M€. Se gastan de una forma desproporcionada y a la velocidad de la luz. Eso hace que se dispararan los salarios. Habría que haber hecho unas inversiones más proporcionadas y con más lógica deportiva".

Espai Barça

El proceso de remodelación de las instalaciones del FC Barcelona ha sufrido sobrecostes con respecto a lo estimado en un primer momento, Laporta ha expuesto que su junta directiva está trabajando en hacer de este proyecto algo viable, e incluso ha defendido que será presentado en la Asamblea de ser necesario.

"En primer lugar, ha trabajado en actividades con falta de transparencia. No se informa de que la construcción o la renovación de un estadio con la presencia de tanta gente conlleva un incremento de costes y de riesgos prácticamente inasumibles. También nos encontramos con que hay falsedades a la hora de infravalorar los costes en muchas de sus partidas. Se menospreciaban las instalaciones, no había ningún informe que hiciera fiable esta instalación.

Con el Espai Barça estamos reformando el proyecto para hacerlo viable. Nosotros estamos en disposición de cumplir un calendario que pasa por presentar una financiación ante la Asamblea, una vez que se pase ese proceso, comenzaremos las obras en el verano de 2022.

También estamos velando por las instalaciones de las secciones para hacer las compatibles con los diseños técnicos de los proyectos. Las reparaciones eran urgentes y las estamos haciendo. No se entiende cómo este tema no lo presentaron en la Asamblea, pero no se atrevieron porque el proyecto estaba infravalorado. Hemos perdido un tiempo valiosísimo para poner al día el club y su patrimonio".