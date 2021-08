Tras un partido frenético frente a la Real Sociedad que terminó con triunfo blaugrana en su debut liguero, Jordi Alba se defendió antes las críticas que le rodean durante los últimos meses por negarse, supuestamente, a aceptar una reducción salarial.

El jugador de Hospitalet, al que la afición ya recibió con algunos pitos en el Gamper, solicitó comparecer ante los medios para aclarar su situación y su predisposición a ayudar siempre al club: "Mis representantes y abogados han estado en conversaciones con el club. Las ganas de ayudar al club y el compromiso siempre ha sido desde el principio".

Durante la entrevista con los medios denunció su hartazgo ante las informaciones que se han difundido en los últimos meses sobre este tema: "Lo que me duele es que se digan mentiras, He demostrado mucho al Barcelona. No puedo controlar lo que piensa la gente. Han salido cosas desagradables y por eso doy la cara."

"No soporto que se generen dudas sobre mí"

El jugador insistió en que su empeño con el Barça es total y recalcó estar dolido por los comentarios: "Voy a dar todo en el juego, Nadie puede dudar de mi compromiso. Mi predisposición ha sido ayudar al club desde el primer momento. Siempre he sido un tío que va de cara, siempre he dicho la verdad. Me cansa tanta mentira, no me pilla todo esto con veinte años. Sufro más por mi familia, que oyen cosas y eso duele".

El defensa, recientemente incluido como uno de los capitanes del club, aclaró la situación respecto a la rebaja salarial y el compromiso de Piqué con el equipo: "Se cerró lo de Piqué antes por los timing, pero las ganas de todos los capitanes siempre han sido las que tenían que ser". Además se defendió de las críticas instando a que le preguntaran al propio Laporta por su situación, algo que podría aclarar en la rueda de prensa convocada para este lunes: "Como el presidente todavía no ha hablado de este tema específicamente, supongo que hablará y dirá la verdad, por supuesto".