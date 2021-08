Las mejores frases del debut de Piqué en Twitch con Ibai Llanos: "Estoy jugando por cuatro duros, no me jodas"

Gerard Piqué estrenó su canal de Twitch después del partido contra la Real Sociedad que supuso el debut en LaLiga del FC Barcelona con una victoria relativamente cómoda por 4-2. Para dar el salto a una de las plataformas más de moda del mundo online, el central tuvo un guía de lujo, Ibai Llanos, con el que también compartió una charla en la que dejó varias grandes frases.

En su línea habitual, Piqué habló sin tapujos y tocó varios temas, desde los más deportivos como la vuelta del público o el adiós de Messi, a temas más picantes como los audios de Florentino Pérez o el dilema prensa-Twitch.

La vuelta del público a los estadios

"Hacía como 17 meses que jugaba sin público y la gente es acojonante. La gente ha estado enchufada y el equipo ha estado muy bien. La Real es un gran equipo y hemos estado 70 minutos jugando un gran fútbol. Venimos de todo lo relacionado con Leo y su salida y esta victoria nos da mucha confianza. Nada volverá a ser como antes pero tenemos equipo para ilusionar a la gente, para competir hasta final de temporada. Hoy es el primer paso. La gente poco a poco se va a enchufar con el equipo".

Sus planes con Ibai Llanos

"No hago las cosas por dinero. La mentalidad es hacer las cosas bien y que sea un pelotazo. Se invierte para no perder dinero y a partir de ahí, lo que salga. Lo de la Copa América fue un ejemplo. Tenemos una muy gorda montada con Ibai en relación a un equipo".

La bajada de sueldo de los capitanes

"Nos contactan a los capitanes y estuvimos muy abiertos. Pasó la Eurocopa, comenzaron los contactos, se alinearon los intereses. Se iban acabando los días y había varios aún que tenían que inscribirse. Entonces se decidió que yo fuera el indicado y hoy han podido jugar. En los próximos días se hará oficial el resto.

Es lo que toca. Hay que ser agradecidos. El Barcelona nos hace grandes a todos. El impacto mundial te lo dan clubes que te caben en los dedos de una mano. Debo de llevar 20 años en el club, en dos etapas. No ha habido ningún problema. El primero he sido yo, pero seguirán los otros capitanes y va a ser un alivio. El club podrá facturar más y podrá fichar a más jugadores e invertir. El club tiene que tener esa capacidad y en este mercado ha sido complicado".

Los audios de Florentino Pérez

"Hablan por sí mismos. Florentino le daba hostias a todo dios en los audios, no creo que a mí también. Ibai, no trates mucho con los del Madrid que luego saldrás en los audios".

El periodismo y los streamers

"Los dos mundos pueden convivir. Seguro que la prensa escrita y la radio va a seguir funcionando porque hay gente muy buena. En Twitch quieren conocernos de otra manera".

Ibai advierte que los usuarios le están dando dinero a un millonario

"No, no. Estoy jugando por cuatro duros ahora, eh. No me jodas".

La marcha de Messi

"Messi fue un golpe que no se esperaba. Lo conozco desde los 13 años y nos ha hecho mejores a todos. Hay que aceptarlo, porque es la realidad. Hay que intentar dar todos un paso adelante para poder seguir siendo competitivos. Desearle suerte y ver qué podemos hacer tanto en LaLiga como en la Champions".

El vacile a Memphis por la rebaja y su inscripción

"Estaba para firmarla rebaja con el presidente y apareció Memphis. le dije: "Memphis voy a firmar y gracias a esto te van a inscribir. A ver si me das algo de lo tuyo…" Hoy, al menos, me ha dado el pase de gol".

El cariño a Zaragoza

"Tengo un agradecimiento eterno a esta ciudad. Era un desconocido y fue un año muy bueno. Teníamos un equipazo con Sergio García, Milito, César Sánchez... Lo pasamos genial y fue una experiencia inolvidable. Jugué de pivote. Hicimos una eliminatoria de Copa ante el Barcelona y yo metí el gol".