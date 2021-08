Un amargo desenlace para un equipo para la historia del waterpolo español

La selección española de waterpolo femenino se presentaba en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio ante Estados Unidos, gran favorita, y no pudo cumplir con su objetivo. La medalla de oro olímpica era la única que le faltaba a un equipo que ha realizado un torneo sobresaliente, pero no pudo ser.

La reedición de la final de hace nueve años en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 acabó con Estados Unidos venciendo 5-14 y el círculo no terminó de cerrarse para las nuestras. El waterpolo español no reina en una cita con los cinco aros desde hace 15 años, cuando los chicos se impusieron a Croacia en la final de Atlanta 1996. En aquel equipo estaba un Miki Oca que hoy dirige a unas ‘Guerreras del Agua’ a las que no se les puede poner más peros que no haber plantado más cara en la final.

El técnico español no pudo cambiar la historia. Si en Londres 2012 el resultado final fue de 8-5 para Estados Unidos, en Tokio el electrónico marcó un 5-14 de los más injusto en función de los resultados cosechados a lo largo de todo el torneo olímpico. Lo de ‘quedarse con la miel en los labios’ se volvió a repetir.

La derrota de 2012 dio paso a un ciclo ganador que hoy se quedó abierto. Laura Ester, Pili Peña, Roser Tarragó, Anni Espar, Maica García, Bea Ortiz y Marta Bach han sido las veteranas de un grupo que en Tokio ha vuelto a ilusionar en la piscina. "Londres fue un regalo y ahora venimos a por el oro que merecemos", avisaba en la previa Maica. “En aquel momento, hace nueve años, éramos un equipo más joven. La clasificación para aquellos Juegos ya fue un regalo y fuimos disfrutando de lo que fue cayendo. Ahora venimos a por el oro de verdad. Ya tenemos platas y, ¿por qué no vamos a destronar a Estados Unidos?". Desafortunadamente no se pudo. Sin embargo al palmarés de un título de campeona del mundo de 2013 y los de Europa de 2014 y 2020 se suma la plata olímpica de Tokio.