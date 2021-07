La retirada de Simone Biles nada más comenzar la primera rotación de la final por equipos de la gimnasia artística ya es una de las grandes imágenes que van a dejar los Juegos Olímpicos. La estadounidense sucumbió a la presión y, tras un salto en el potro en el que no se vio confiada, decidió dejar paso a sus compañeras para que intentasen el difícil reto de evitar la vuelta a la gloria de las rusas.

Han tenido que pasar 29 años para que el país que en estos Juegos compite como Comité Olímpico Ruso volviese a conquistar esta prueba. Desde Barcelona'92, cuando era el Equipo Unificado Ruso, y tras el largo reinado de los tiempos de la URSS desde Helsinki 52 hasta Moscú 80, lo que hoy es Rusia no había logrado el oro conjunto en la gimnasia artística.

Lilia Akhaimova, Viktoria Listunova, Angelina Melnikova y Vladislava Urazova se han visto beneficiadas obviamente por la retirada de Biles. Jordan Chiles, Sunisa Lee y Grace McCallum no han podido reeditar el éxito de Gabby Douglas, Laurie Hernandez, Madison Kocian, Aly Raisman y la propia Biles de 2016, y en buena medida es porque les faltó su capitana en acción. Eso no implica que no estuviera presente.

Pese a que se quedó al margen por la profunda presión mental que siente, y así lo ha admitido, la estrella de la gimnasia se mantuvo en el banquillo de Ariake para apoyar a sus compañeras y enviarles ánimos.

Al final se colgó la plata, un hito nada desdeñable, y aunque era consciente de que en parte es por su culpa no haber ganado el oro, no dudó en mostrar su deportividad cuando se confirmó que las rusas eran las campeonas. Una vez que se confirmó la puntuación final de Melnikova, y mientras saltaban de alegría, las gimnastas del ROC recibieron la enhorabuena de los técnicos de Estados Unidos y de Simone Biles. Una a una, la mejor gimnasta individual de los últimos años fue felicitando a sus rivales.

Una líder es esto también. Y en pleno ataque de ansiedad (como dicen desde NBC), irse a abrazar a las campeonas olímpicas es un gesto que lo dice todo.



Simone Biles aún tiene la oportunidad de pelear por el oro en los ejercicios individuales, empezando este mismo jueves con la final del all-around.