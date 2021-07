Calendario de las finales de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio

Una de las grandísimas estrellas del deporte actual que ya ha dejado huella para la historia olímpica pase lo que pase afronta en los Juegos Olímpicos de Tokio su reválida.

Simone Biles, la mujer que ha reescrito las normas de la gimnasia artística, tiene ante sí un calendario extenso y que le obligará a mantener la concentración y el máximo nivel si quiere lograr el pleno de oros que se le escapó en Río (lo ganó todo menos la barra fija, que fue bronce).

Después de obligar a la mismísima Federación Internacional a replantearse su normativa, Biles tiene ganas de reivindicarse en Tokio en las seis finales que va a disputar. Este mismo martes tendrá la primera, la final por equipos, en la que comparte responsabilidad con tres compañeras nuevas con respecto a Río.

En las series clasificatorias no ha estuvo perfecta, y eso es lo que abre la incertidumbre. La sobreexcitación tanto en suelo como en el potro, dos de sus especialidades, le hizo salirse de la colchoneta en varias ocasiones, aunque todo apunta a que en las finales no ocurrirá. Aún así, parte como la grandísima favorita, máxime cuando este año no están en competición la eterna Aliya Mustafina, o sus excompañeras Laurie Hernández y Aly Raisman.

Una de las grandes dudas es si se atreverá a hacer su última genialidad, el impresionante (y polémico) Yurchenko con doble mortal carpado que tanto ha dado que hablar. En las series no lo ha hecho, pero sí lo ha ensayado. Está muy claro que, al menos, se planteará hacerlo.

Las finales de Simone Biles en Tokio 2020