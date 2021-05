Simone Biles hace historia en el deporte femenino con el primer 'Yurchenko con doble mortal carpado' en competición

Simone Biles sigue escribiendo su nombre en los libros de historia. La legendaria gimnasta estadounidense volvía competir este fin de semana 19 meses después y lo hizo con un salto nunca ejecutado antes por una mujer, un 'Yurchenko con doble mortal carpado', en el US Classic donde, además, se colgó la medalla de oro.

Un reconocimiento más a sus 5 triunfos en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y los otros 19 que lleva cosechando en los Mundiales celebrados desde 2014, desde que tenía 17 años. Ahora, rompe las barreras de su propio deporte realizando un salto que ninguna mujer había hecho antes, y menos en competición oficial.

El pasado mes de febrero ya salieron a la luz los entrenamientos de la estadounidense preparando el gran Yurchenko con doble mortal carpado que finalmente ha logrado ejecutar.

"Solo estaba pensando: hazlo como cuando entrenas. No trates de exagerar en nada, porque tengo una tendencia tan pronto como levanto la mano a dominar las cosas", declaró Biles a la cadena NBC después del torneo. "Estoy orgullosa de cómo salieron las cosas, aunque fue un poco difícil".

El salto de la estadounidense abre las puertas a ver alguno similar en los próximos Juegos de Tokio, tras comprobarse que, por ahora, los jueces no penalizarán el peligro que tiene el salto. Uno de los "miedos" en este tipo de maniobras con gran complicación es que los gimnastas, al poner en riesgo su integridad física, no sean valorados con una buena puntuación para evitar lesiones graves.

La altura necesaria para ejecutar el doble giro, con el cuerpo carpado en un ángulo de 90 grados, el control y la exactitud que se requieren para no caer de una manera peligrosa, amenazan con que la Federación Internacional de Gimnasia devalúe el ejercicio en Tokio. No obstante, su homónima estadounidense no lo ve así.