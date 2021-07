Gerard Piqué cambia de look y recibe el vacile de Iker Casillas por su nuevo aspecto

Gerard Piqué aprovechó sus redes sociales para mostrar un cambio de look bastante notable. El propio jugador del FC Barcelona acompañó a la fotografía en la que se le podía ver sin barba con el texto “Younger” (“Más joven”). Las reacciones no se hicieron esperar, incluida la de un Iker Casillas que no tuvo piedad del que fuera su compañero de selección española.

Mientras que nombres conocidos como Riqui Puig, Boateng, David de Gea o Marc Bartra se sumaron a los piropos y mensajes de aficionados que apuntaban a que Piqué aparentaba 15 años sin vello facial, Iker Casillas quiso aprovechar para devolver todos los dardos y vaciles que el culé le hace en redes sociales.

Mediante un juego de palabras, Casillas comentó la fotografía de Piqué con un escueto “Monguer”. Los seguidores del Barça no se lo pensaron dos veces antes de entrar al trapo y aludir a la rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona para criticar la broma del mítico portero blanco.

El comentario de Iker Casillas en la publicación de Gerard Piqué. IG: @3gerardpique

Respuestas como "Mounguer de Mou? Vaya dos pájaros de un tiro, no?!", "cállate gran estafa del Madrid" o "ahora dilo sin llorar" no tardaron en hacer acto de presencia y empañar el chascarrillo del portero.