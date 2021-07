Florentino Pérez: "Casillas y Raúl son las dos grandes estafas del Real Madrid"

Florentino Pérez se encuentra en el ojo del huracán después de que 'El Confidencial' haya filtrado una serie de audios del presidente del Real Madrid del año 2006 en el que ataca a dos de las grandes leyendas del club, Iker Casillas y Raúl González. El presidente, que no lo era en aquel momento, no tiene ninguna piedad con ellos y les califica de "las dos grandes estafas" de la historia del equipo.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", asegura Florentino Pérez.

“Es malo, se cree que el Madrid es suyo", insistió a la hora de hablar del delantero, al que acusa de "destrozar" al equipo y ser uno de los principales responsables de su dimisión ese mismo año.

Pese a que tanto Raúl como Casillas tuvieron salidas un tanto discretas del equipo, teniendo en cuenta su estatus de leyendas, con Florentino Pérez ya de vuelta en la presidencia, ambos han vuelto al club recientemente. El exdelantero, como entrenador del Castilla habiendo sonado también para subir al primer equipo, mientras que el exportero es ahora vicepresidente ejecutivo de la Fundación del club.

El presidente tampoco se cortó a la hora de hablar de los Galácticos, el grupo de futbolistas de élite con los que reforzó el Real Madrid en su primer mandato: Ronaldo, Beckham, Zidane... estos dos últimos fueron los únicos que se salvaron, con Florentino afirmando que "son buenos tíos", pero al brasileño le tachó de "jeta".

"Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible", afirma también el máximo mandatario madridista.