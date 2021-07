Los goles del Italia-Inglaterra de la final de la Eurocopa: el tempranero Shaw y el empate de Bonucci

Italia se llevó la Eurocopa tras derrotar a Inglaterra en la tanda de penaltis, pero antes de ello, ambos equipos empataron a un gol. Luke Shaw adelantó a los británicos en el minuto 2 de partido, mientras que los transalpinos empataron gracias a Leonardo Bonucci en el 67'.

Los 'Three Lions' no tardaron en abrir el marcador. En la primera llegada a puerta, Luke Shaw no perdonó e hizo estallar Wembley. Un desajusto de la defensa italiana permitió a Kieran Trippier colocar el balón en el segundo palo para que Shaw no se encuentre con la oposición de Donnarumma y envíe el esférico a la red.

Los transalpinos no empataron hasta la segunda parte. Bonucci igualó el marcador para la 'Azzurra' después de que entre él y Chiellini generasen una situación de gol a la salida de un córner. Finalmente el balón acabó en el fondo de la portería inglesa.

Posteriormente, ninguno de los dos equipos fue capaz de romper el empate en la prórroga y la final se fue a una tanda de penaltis en la que Italia terminó llevándose el título por un 3-2 que les sirvió para levantar el trofeo.