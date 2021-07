Alonso ya se frota las manos para la próxima temporada: "En 2022, soñar es gratis"

Fernando Alonso se presenció ante los medios este jueves, en un acto de su escudería, Alpine, celebrado en Barcelona, donde fue preguntado por diversos temas de la actualidad automovilística. Desde su perspectiva para este año hasta sus esperanzas para la que viene, el bicampeón del mundo no se dejó nada en el tintero y volvió a mostrar su carácter ambicioso.

El asturiano quiso destacar la imprevisibilidad de esta temporada y cómo cada carrera puede ser completamente distinta. "Aunque sabes que las posiciones están bastante definidas, sabes que cada fin de semana puede haber una sorpresa, positiva o negativa; y esperas que ojalá seas tú el que de la sorpresa positiva", apuntó 'Magic'.

"Creo que va a estar apretado, en lo que es el título; y en lo que no es el título", respondió Alonso, propietario de las 32 victorias con las que cuenta España a lo largo de toda su historia en la Fórmula 1. "Ahora, por ejemplo, las últimas dos carreras, en Austria, en el mismo circuito Ferrari fue fuerte la primera semana y más normal la segunda. Y nosotros mucho mejor la segunda, en la que igual pudiéramos haber optado al 'top 5'. Parece que hay esa pequeña chispa el fin de semana", añadió.

Una chispa que puede explotar el próximo Gran Premio, donde se introducirán las ya famosas 'clasificaciones al sprint', sobre las que Alonso no se mostró del todo confiado, pero que le gustan. "Veremos cómo va en Silverstone y lo mismo hay que hacer algún retoque. Veo mejorable el formato de la crono del viernes, porque veo difícil que cambie el ranking ahí. El formato hay que darle una vuelta seguramente", apuntó Alonso.

¿Verstappen campeón?

Alonso también comentó la "atípica" situación que vive la cabeza de la clasificación, con un Max Verstappen intratable que ha desbancado a Lewis Hamilton de su trono en lo que va de Mundial. No obstante, Alonso advierte que hay que ser cautos y no dar por muerto a un piloto siete veces campeón del mundo.

"La pretemporada estuvo regular para Mercedes, aunque luego ganaron las primeras carreras. Pero luego Red Bull tomó ventaja. Hay que ser cautos, no obstante; no se puede descartar a Mercedes aún", indicó el ovetense, de 39 años, que, tras dos ausente, retornó éste a la categoría reina, y, tras acabar décimo el pasado domingo el Gran Premio de Austria, en Spielberg, ocupa la undécima plaza en el campeonato, con veinte puntos.

Lo mejor llegará en 2022

En un plano más personal, Alonso se mostró satisfecho con el desarrollo de la temporada hasta ahora, pero recuerda que lo mejor llegará en 2022, donde "soñar es gratis". "Hasta el momento la temporada ha sido buena, estoy contento con cómo han ido las cosas hasta ahora", manifestó.

"No estaríamos aquí ahora si pensamos que en 2022 no podemos estar arriba"

"Cuando firmé el año pasado y dije que volvía a la F1, ya sabíamos todos que este sería un año de transición; así que aunque haya gente que se sorprenda por ello, si este año quedamos séptimos, octavos o novenos, es algo normal. Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba", aseguró

La transición de Renault a Alpine

"Creo que en lo más profundo del equipo no ha cambiado casi nada. El 50 por ciento de la gente es la misma; el ambiente es un poco distinto, pero hay la misma presión. Aunque todo es muy relajado y hay muy buen ambiente", afirmó Alonso en el acto de Renault.

"Lo que más ha cambiado es la tecnología, porque ha evolucionado mucho el mundo, también", apuntó. "(Las fábricas de) Enstone y Viri han crecido mucho en lo que a tecnología respecta", añadió Fernando.