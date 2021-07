Gerard Piqué fue uno de los protagonistas en redes sociales tras la eliminación de España de la Eurocopa, a manos de una Italia que no fue mejor pero que supo sacar más jugo del partido... y de la lotería de los penaltis. Pese que la Roja pudo encarrilar la tanda tras el fallo de Locatelli, primero Olmo y luego Morata perdonaron, condenando a la selección.

Sin embargo, los amantes de la estadística ya sabían que España estaba "destinada" a perder en la tanda, desde el momento en el que Chiellini se salió con su treta para elegir portería y, sobre todo, para comenzar tirando. Precisamente sobre eso quiso comentar Piqué tras el partido.

El central señaló que "no es casualidad" que en las últimas cuatro tandas de penaltis de la Eurocopa y la Copa América, que se están disputando simultáneamente, se las haya llevado el primer lanzador. "Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja", señaló.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

Al ser preguntado por qué posible solución propondría, propuso el formato 'ABBA'. "De esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Anímicamente cambia mucho ir por delante o por detrás", justificó.

Creo que el mejor formato es ABBAABBAAB.. de esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Animicamente cambia mucho ir por delante o por detrás. — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

¿Qué es el formato ABBA?

Desde 2017, la FIFA está intentando implementar este estilo para, precisamente, intentar igualar las tandas de penaltis. Un equipo comienza disparando el primer penalti, pero desde entonces se alternarán tirando dos cada uno hasta que cada uno ejecute cinco (ABBAABBAAB).

Así lo hizo en el Mundial sub-20 para que "ambos equipos lleguen en igualdad de condiciones al último lanzamiento y equilibrar la presión que pueden generar los turnos de disparo". Sin embargo, desde entonces este formato no ha tenido continuidad.