La actitud de los jugadores de la selección española en el hotel de Sevilla indigna a los aficionados

Uno de los grandes problemas que se está encontrando la selección española de fútbol es la profunda desafección que genera en el público. No es un equipo que ilusione, pese a que tiene futbolistas de mucho nivel. Falta un ídolo o al menos un jugador de clase 'top', como sí ocurrió en las competiciones anteriores.

A esta situación no ayuda la actitud de los propios futbolistas. Si frases como las de Álvaro Morata, que dijo que "opinar es fácil y gratis" cuestionando así los pitos que le dedican, ya dejan claro que no aceptan las críticas, no tener un simple gesto de cariño con los fans tampoco avanza hacia una mayor comunión.

El mejor ejemplo lo dejaron en la salida del hotel de Sevilla en dirección a la Cartuja. Decenas de fans (las medidas de seguridad antiCovid, para otro día) se agolparon para despedir a los jugadores y estos pasaron de ellos. Literalmente. Sólo un jugador saludó, con algo de desgana, mientras niños y adultos les gritaban con ánimo para que ganasen a Polonia. Algo que no hicieron.

En las redes sociales muchos han plasmado su descontento:

¡Saludad, hijos de puta! https://t.co/1yAa9KZQmL — Nogaret (@nogaret) June 20, 2021 El césped impide a los jugadores saludar o mirar a la afición. https://t.co/p6oS4LNalX — RafaVividor (@RafaVividor) June 19, 2021 Los jugadores solo necesitan a la afición para echarle mierda y mandar reproches. Son incapaces de una simple mirada, de un simple gesto de complicidad.



Muy bien. Un aplauso a la @rfef a @LUISENRIQUE21 y al resto de la tropa.



Fantástico trabajo 👏🏻👏🏻👏🏻 — 8°ᴎ 💭 (@pauIbreitner) June 20, 2021 El seleccionador es el más chulo y prepotente de todos. — Fronstryns (@Fronstrynstiger) June 20, 2021 Vaya cambio ha pegado la selección de unos pocos añitos a esta parte, no solo en juego, sino también en actitud, y lo peor de todo las formas con la afición. Y el entrenador no creo que les dé un toque de atención, todo lo contrario. NIÑATOS. — Alberto (@AlThreepwood) June 20, 2021 Se creen algo y son un desastre. Es el problema de las nuevas generaciones de futbolistas, hacen 3 buenos partidos y se creen leyendas. Hasta el último día deberían agradecer hasta el último gesto de cariño. Sinvergüenzas, que no les conocen ni en su casa a la mayoría — El Inspirado (@estoyenlosbares) June 20, 2021 Están por encima de los mortales, es que no nos enteramos nadie.

La culpa es nuestra por endiosarlos. — 𝔽𝕖𝕒𝕟𝕠𝕣𝕎𝕒𝕪𝕟𝕖 (@FeanorWayne) June 20, 2021

Ni siquiera los aficionados más acostumbrados a triunfar con la selección, como los capitanes Busquets o Alba, hicieron un amago de saludar.