Morata: "La gente que diga lo que quiera, no puedo preocuparme por eso. Opinar es gratis y fácil"

Álvaro Morata fue uno de los protagonistas del empate entre España y Polonia que coloca a la selección española en una situación complicada para acceder a octavos. El delantero de la Juventus fue el autor del único gol de la Roja, aunque sus fallos posteriores ofrecieron de nuevo dudas sobre la falta de gol del combinado de Luis Enrique.

Al término del partido, Morata atendió a Mediaset y se mostró algo molesto con la situación: "Nos queda una final para estar en octavos. No sé qué más decirte porque cualquier cosa que diga... Se nos escapa el partido, pero el fútbol es así", dijo.

Sin embargo, el ex del Real Madrid asegura que siguen siendo optimistas de cara al partido ante Eslovaquia que cerrará la fase de grupos y que será decisivo para el futuro de España en el torneo: "Nosotros tenemos confianza como siempre, porque si no, estaríamos jodidos. Le agradezco a Luis Enrique la confianza que me da, a mí y a todos mis compañeros, pero la vida es así. Hay que seguir adelante".

En un momento dado, el periodista pidió a Morata que extendiera ese mensaje de optimismo a la afición, pero el delantero optó por por dejar que la gente crea lo que quiera: "La gente que diga lo que quiera, no puedo estar preocupado ahora de lo que diga la gente... Estamos en un país en el que opinar es gratis y fácil, así que digan lo que quieran", concluyó.