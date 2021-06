Jesús Tortosa, tras quedarse fuera de los Juegos Olímpicos: "Pensé que con algo tan grande no se iban a atrever, que iban a tener corazón"

La exclusión de Jesús Tortosa (Madrid, 21 de diciembre de 1997) del equipo olímpico español por parte de la Real Federación Española de Taekwondo ha sido una de las noticias más impactantes de las últimas semanas, en la cuenta atrás de los Juegos de Tokio. El número dos del mundo y cuarto en el ranking olímpico era una de las opciones más claras de medalla para España, pero a día de hoy, no defenderá a su país este verano.

Tortosa, además de su reciente victoria en el Campeonato de España, ha logrado extenso palmarés a sus escasos 23 años. Bronce en el Campeonato de Europa de 2014, bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014, plata en los Juegos Europeos de 2015, diploma olímpico en Río 2016 en su debut en unos Juegos Olímpicos, plata en el Europeo de 2016, bronce en el Mundial de 2017 y en 2018 una plata en el Campeonato de Europa.

¿Cómo se explica que a una persona que con este palmarés, y siendo el número 2 del mundo y 4º en el ranking mundial, le digan que no va a los Juegos?

No tengo explicación para esto que acaba de ocurrir.

¿Cómo se siente?

Ahora ya que han pasado varios días, una mezcla de sentimientos. Al principio fue decepción, tristeza, ahora es rabia, también deslealtad por lo que estaban haciendo, en la manera en la que me lo comunicaron, en la manera que se ha hecho todo el proceso. Me he sentido engañado todos estos meses, creyendo que estaba clasificado para unos Juegos Olímpicos, pensando en que iba a cumplir mi sueño.

De cara a patrocinadores, todo lo que había movido, estaba firmando contratos y ahora todos los problemas a los que me pueden llevar ahora por lo que me han hecho… y de cara a toda mi gente, a todo el público que me ha apoyado ha sido un palo muy grande y no saben las consecuencias de la decisión que han tomado de la noche a la mañana.

¿Qué le dice a usted la Federación para justificar que el mejor taekwondista de España, número 2 del mundo no va a Tokio? Es como decir que Mbappé no va a la Eurocopa

Justifican que hay otro deportista que está en mejores condiciones y que tiene mayores garantías de medalla en base a unos criterios que han estudiado ellos y que han publicado, cosa que es mentira, porque yo a día de hoy sigo esperando a que se me notifiquen a mi esos criterios, a mi club, al presidente de mi club, a mi territorial, porque nadie sabía de estos criterios y ha habido una trama detrás de ello. De haber sabido que estos criterios existían yo hubiera competido en ciertos campeonatos para poder luchar por mi plaza.

La Federación defiende que hay unos “criterios previamente establecidos”. ¿Qué criterios le habían dicho que tendrían en cuenta?

Nada. Directamente, no se había hablado de los Juegos. Los que íbamos a ir a los Juegos éramos las tres personas clasificadas. No había ningún criterio establecido. De hecho, hay entrevistas del entrenador, de los compañeros, de todo el mundo. La gente ha venido a vernos a los tres que íbamos a ir a los Juegos Olímpicos y se ha vendido esa imagen. Y de la noche a la mañana se han establecido unos criterios que ni siquiera se han publicado.

¿Cuál es su versión? ¿Por qué cree Jesús Tortosa que no va a los Juegos?

Es triste y duro decirlo, pero esto supera a lo meramente deportivo. Hay ciertas circunstancias que han ido pasando a los largo de los años en los que, por ejemplo, mi padre ha tenido ciertos procesos judiciales contra la Federación, ha habido ciertos procesos electorales a lo largo de este año… Yo como deportista, mi labor siempre ha sido trabajar, entrenar y sacar resultados, y me he mantenido siempre en esa línea y al margen de todo. Pero parece ser que la Federación, utilizando como excusa estos criterios que no existen, han querido tomar represalias contra mi.

Pese a que ellos digan que no y que falto al respeto al decir todo esto, no. Ellos me están faltando el respeto a mi al decir que se están utilizando estos criterios y que me dejan a mi fuera de unos Juegos Olímpicos después de cinco años de trabajo con lo que significa todo eso, con lo que sacrificas a nivel estudios, familia, amigos… todo lo que significa. Una dieta que llevo dando 58 kilos desde los 18 años, todo eso no lo saben valorar y te lo tiran de la noche a la mañana.

¿Señala a alguien en particular?

Por supuesto. A toda la comisión técnica, empezando desde la directora técnica a todos los entrenadores que la forman y, por supuesto, a los presidentes que han permitido todo esto. Al final si una persona alza la voz y se pone en contra, esto no ocurre. Es igual de culpable quien lo trama como el que se mantiene al margen.

¿Qué significan para usted los Juegos Olímpicos?

Para mí los primeros Juegos fueron mi sueño a cumplir. A Río llegué muy joven, con poca experiencia, y fue un cúmulo de sensaciones y emociones que no supe gestionar muy bien y al final esa precipitación me dejó fuera de las medallas en un punto de oro. Pero esa juventud me sirvió de cara a poder mentalizarme para los siguientes. Establecí otra mentalidad diferente y conseguí luego una clasificación para los siguientes.

Si en Río conseguí llegar a la pelea por el bronce con 18 años, cinco años después, con todos los resultados que llevo a mis espaldas, y con un montón de combates y habiendo vivido ya una experiencia olímpica, no entiendo cómo pueden decir que hay otra persona con mayores garantías de medalla que yo.

¿Y perdérselos?

Están destruyendo toda mi vida. Están destruyendo todo mi trabajo, todos mis sueños. Es un golpe muy grande y significaría tirar mi carrera deportiva a la basura. De hecho, es lo que están intentando. En medios de comunicación acabo de ver que están diciendo que la otra persona que han escogido para Tokio (Adrián Vicente) es además porque también tiene una buena proyección para París 2024. A mí eso me suena fuerte, porque yo tengo 23 años, porque me digan ya que yo no puedo ni llegar a París… Me quieren retirar a los 23 años. Ahí dan a entender la subjetividad de esta decisión.

¿Ha tenido noticias del COE o del CSD? Alguna explicación o preocupación…

No, de momento no he recibido nada. Me pondré en contacto esta semana yo con ellos explicándoles toda la situación, enviando todos los informes con todos los resultados y las justificaciones y espero que me respalden y que me apoyen. Suena triste que yo, un deportista que llevo dándolo todo por mi país durante tanto tiempo, todo el mundo cuando he sacado las medallas ha estado conmigo pero ahora en la situación donde de verdad necesito a mi país, necesito a las autoridades, ellos me vayan a dejar de lado. Por eso pido que ahora me apoyen.

Ellos en base a unos informes falsos que la Federación manda, son los que tienen que obedecer lo que ellos creen que es lo mejor.

¿Ha sentido el apoyo de la gente y de las organizaciones?

Si, por supuesto. La gente me ha estado apoyando un montón. Gente de gran influencia, gente anónima, gente del deporte y de fuera del deporte y en primer lugar, los primeros que me están apoyando ahora mismo son sobre todo la Concejalía de Deportes de Alcobendas y todo mi ayuntamiento, que son los que han visto cómo he crecido en el mundo del deporte y también quieren que se haga justicia.

Le hemos visto en redes reclamar la atención de grandes nombres como Rafa Nadal o Pau Gasol. ¿Algún deportista olímpico le ha preguntado para saber cómo está?

Deportistas de alto nivel y deportistas olímpicos me han escrito un montón. Siento el apoyo de grandes referentes del deporte pero ahora necesito el apoyo de los máximos referentes, como lo puede ser un Rafa Nadal, un Pau Gasol, un Marc Márquez... porque ellos son los que me van a dar la máxima difusión posible y van a conseguir que esto llegue a todos lados.

¿Y alguien del mundo del taekwondo?

Sobre todo Joel González y Eva Calvo, ellos son los que me están ayudando. Ellos han sufrido las mismas represalias, ellos han sentido lo que estoy sufriendo y ellos los son los que me están apoyando. A parte, toda la comunidad internacional del Taekwondo. En España el resto de deportistas que están a día de hoy en activo no pueden involucrarse mucho porque si esto lo han hecho conmigo, qué no van a hacer con ellos. Pero el resto de la comunidad internacional, como no tiene nada que ver con la Federación Española, hay campeones olímpicos como Jade Jones, campeona olímpica de taekwondo dos veces seguidas, más luchadores ingleses, de Singapur, de Corea… Todo el mundo está conmigo.

¿Se han sorprendido por la decisión? Usted es un habitual de los torneos y que de repente, sabiendo su caché se enteren de que no va a estar en Tokio…

Si, si, pero más que sorprendidos, indignados, y eso me gusta, me alegra porque están pidiendo justicia reclamándolo en redes sociales. No es que solo me lo digan a mi, sino que lo están haciendo público.

¿Ha hablado con Adrián Vicente?

Si, tuve el otro día una charla con él y con todo el grupo de compañeros del Centro de Alto Rendimiento y les expresé mis emociones, mis sentimientos y que sentía mucho lo que iba a pasar a partir de ahora: que yo iba a comenzar una campaña, que sobre todo iba a mostrarle respeto a mi grupo de trabajo y a Adrián en especial porque es un grandísimo deportista pero que ahora mismo siento que esta plaza es mía, que tengo que luchar por ella y que no voy a pararme. Lo siento mucho, pero ellos también me han dicho que es totalmente lícito y que lo entienden, que la plaza la he conseguido yo y que estoy en mi derecho.

¿Hay algún marco legal que le respalde en esta situación?

La plaza se consigue para el país, pero lo que ellos están alegando es que se han seguido unos criterios que son los que han utilizado para conseguir esta plaza, cosa que es mentira. Nosotros nos podemos acoger a todo este tipo de cosas que están haciendo, que encima son represalias que sabemos que se están cometiendo, continuos mensajes y hechos que han pasado a lo largo de estos años que demuestran que esto supera lo meramente deportivo. Yo siempre me he callado, no he comentado nada, pero hay muchas cosas que a día de hoy ya tienen que empezar a salir a la luz.

¿Se venía oliendo la decisión desde antes?

Yo sabía que preferencia por mí nunca iban a tener pero pensé que con algo tan grande como unos Juegos Olímpicos no se iban a atrever. Pensaba que iban a tener corazón, iban a saber lo que significaba el poder clasificar para unos Juegos Olímpicos, todo el esfuerzo y sacrificio, y que iban a saber respetar los valores del deporte olímpico, pero parece ser que no hay remordimientos, no hay sentimientos y que con tal de llevarse la cabeza de alguien da igual lo que haya que hacer.

¿Algo que decir con respecto a las palabras del presidente del CSD?

José Manuel Franco, presidente del CSD, habla en el Congreso sobre Jesús Tortosa José Manuel Franco, presidente del CSD, habla en el Congreso sobre Jesús Tortosa

Que no me abandone mi país ahora, después de lo que he dado yo por él durante estos años porque creo que no me lo merezco. Y que, por favor, esté abierto a escuchar a todas las partes y no solo a unos informes falsos y arbitrarios.

¿Un último mensaje que quiera mandar?

Sobre todo, muchas gracias a todo el mundo que me está apoyando, que a día de hoy viendo los mensajes y el apoyo que estoy recibiendo me siento orgulloso de la persona que he sido y del deportista que he sido. Ver que toda esta gente me está apoyando me hace ver que he hecho las cosas bien y que me he ganado lo mío con mi trabajo y esfuerzo y que nadie me ha regalado nada. Vamos a luchar hasta el final y pediremos justicia.

En Taekwondo, desde el año 2000 que lleva siendo deporte olímpico oficial, es la primera vez que la persona que ha conseguido la plaza se le ha dejado fuera de los Juegos. Qué casualidad que justo haya sido yo, la persona que mejores resultados ha sacado en el ciclo olímpico. Suena fuerte.