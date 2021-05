La extraña exclusión de Jesús Tortosa de los Juegos Olímpicos de Tokio: ¿motivos deportivos o veto de la Federación?

El madrileño Jesús Tortosa rozó el bronce olímpico en los Juegos de Río. El punto de oro contra Luisito Pie le dejó fuera del podio, pero era su primera participación en una cita de este tipo y enseguida se puso a prepararse para los de Tokio de 2020, retrasados un año hasta estos de 2021.

Por el camino ha conquistado un bronce mundial y dos subcampeonatos de Euopa y ser el número 2 del ránking mundial en su categoría, la de -58 kg. Tenía plaza para la cita olímpica junto a Javier Pérez Polo y Raúl Martínez, además de Adriana Cerezo, pero se ha quedado fuera y su lugar en el equipo español de taekwondo será ocupado por Adrián Vicente.

Tortosa considera que detrás de esta decisión no hay un motivo deportivo. "Han dado a entender que ibas a ser tú, que estaban contigo, y en el último momento me han vendido", denunciaba en Televisión Española. Ironiza que lo logrado "no debe ser suficiente para la comisión técnica y la federación".

Es este último actor el que, en su opinión, puede haber decidido. Y es que sospecha que el apoyo de su padre y entrenador, una figura preponderante en el mundo del taekwondo español, a la candidatura contraria a Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española desde 2005.

"Es una represalia por los procedimientos que yo tengo contra la Federación y porque he apoyado al candidato opositor a Castellanos en las elecciones. Joel González y Eva Calvo también le apoyaron y a Joel le han expulsado del CAR y a Eva no la llevaron al Europeo siendo la primera española en su peso, según los criterios de selección de la propia Federación", denunciaba Tortosa padre en 'Marca'. La palabra purga está muy presente en el ambiente.

A sus 23 años, Jesús Tortosa aún tiene margen para llegar a los siguientes Juegos, que se celebrarán en París en 2024, pero quedarse sin una oportunidad de oro (o plata, o bronce) en Tokio le ha dolido mucho. Adrián Vicente llegará a la cita olímpica como el 20º del ránking, mientras que Tortosa, el 2º, los verá desde la televisión. Supuestamente, por motivos deportivos.