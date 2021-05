Iñigo Martínez emite un comunicado para explicar por qué se ha borrado de la selección española para la Eurocopa

Aunque Luis Enrique ha variado mucho sus decisiones en las convocatorias que ha dado, había futbolistas más o menos fijos. Uno de ellos era el central Iñigo Martínez, que estaba en todas las quinielas para formar parte de la lista de la selección española para la Eurocopa... y no está.

Durante la rueda de prensa en la que ha explicado, entre otras cosas, la ausencia de Sergio Ramos, el seleccionador torció el gesto cuando le cuestionaron sobre el futbolista del Athletic de Bilbao. "Emitirá un comunicado después", dejó en el aire, entre miradas de todos los presentes y especulaciones sobre los motivos del vasco para perderse el torneo continental.

Ese comunicado llegó nada más acabar el acto en la sede de la RFEF: Iñigo admite que no ha querido ir porque no se siente a tope.

"Desde hace un tiempo no me encuentro al 100% ni física ni mentalmente pra competir al nivel de exigencia máxima que requieren las camisetas del Athletic Club y de la selección española. Tras meditarlo profundamente junto a mi entorno, he llegado a la conclusión de que por honestidad con esas camisetas y conmigo mismo, debo parar, dar un paso al lado para desconectar, recargar las pilas y recuperar prontamente la fortaleza que siempre me ha acompañado", explica en la carta. En la misma asegura que esta decisión la comunicó días atrás tanto a su club como al propio seleccionador.

Luis Enrique admitió en la rueda de prensa que esta no es la lista que exactamente le hubiera gustado, porque ha visto cómo muchos jugadores están lesionados. En la defensa es donde más problemas ha tenido, con los casos de Ramos, Carvajal o el propio Iñigo, hasta el punto de que ha llamado a Marcos Llorente (centrocampista) para que ejerza en la zaga.

Iñigo Martínez ha disputado 15 partidos oficiales con la selección española desde su debut en 2013, pero ha sido desde 2018, con el actual seleccionador ya en el cargo, cuando se ganó su puesto fijo hasta ahora.