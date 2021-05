Hazard se disculpa por sus risas tras la eliminación del Real Madrid: "No era mi intención ofender a la afición"

Eden Hazard ha querido salir a disculparse con la afición del Real Madrid después de haber encendido a los seguidores blancos tras la eliminación contra el Chelsea. Tras el pitido final, al belga se le vio riéndose con algunos de sus excompañeros en el equipo 'blue', como si con él no fuese el varapalo que acababa de recibir su equipo.

Por eso mismo, y visto el revuelo generado en este jueves de resaca de Champions, Hazard ha aprovechado su oportunidad de entonar el 'mea culpa' con un mensaje en sus redes sociales.

"He leído muchas opiniones hoy sobre mi, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid", escribió en sus historias de Instagram.

Las imágenes no sentaron nada bien a la afición blanca que, una vez más, cuestionó el compromiso del jugador más caro de su historia, en una trayectoria con el Madrid que ha estado siempre acompañada por las lesiones.

Sin embargo, en el partido contra el Chelsea esa falta de compromiso no pudo achacársele más que por las mencionadas risas, ya que en el verde lo dejó todo, o por lo menos eso intentó. El '7' fue el jugador que más corrió del Real Madrid en el partido de vuelta, completando 10,64 km, más que Kroos o Modric, los únicos tres por encima de la media de los españoles.