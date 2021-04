Fernando Alonso se cura en salud antes del GP de Portugal: "Sólo he hecho test aquí en condiciones de mucha agua"

XPB / James Moy Photography Ltd.

El circuito de Portimao se ha convertido en un inesperado clásico moderno de la Fórmula 1. La pandemia ha obligado a volver a contar con él en este 2021, después de su debut en 2020 donde dejó una carrera más que entretenida y un récord más para Lewis Hamilton.

El relativamente nuevo trazado portugués es inédito para muchos pilotos, entre los que se encuentra Fernando Alonso. El español nunca ha rodado aquí, más allá de unos test que realizó con Toyota en 2018 cuando estaba inmerso en la preparación para las que después fueron sus primeras 24 horas de Le Mans. Fue un test sobre mojado, además.

Un trazado distinto, complejo en algunas zonas y que difiere mucho de los dos vistos hasta ahora en lo que va de campeonato.

"Sólo he hecho un test aquí y en condiciones de mucha agua. Será un desafío totalmente diferente este fin de semana en Portimão en comparación con Bahréin e Imola", advierte Alonso. "El circuito es muy divertido de conducir y creo que en estos coches de Fórmula 1 será muy emocionante, especialmente con los enormes cambios de elevación", relata. Este será un gran factor a tener en cuenta, como ya se vio en la cita de 2020.

No obstante, para Alonso será un reto complicado. En Imola ya mostró unas serias carencias de competitividad, paliadas en parte por ese punto 'in extremis' que logró por una sanción a Kimi Raikkonen. El desconocimiento de este circuito y los problemas endémicos que tiene el propio Alpine A521 no invitan al optimismo sobre las opciones de Alonso, y él advierte que tendrá "una curva de aprendizaje para empezar" a sentirse cómodo. El objetivo será puntuar, pero para ello tendrá que mejorar mucho sus sensaciones.

Esteban Ocon, su compañero, tiene experiencia aquí y ya logró puntuar en 2020, con un discreto, pero deseable ahora mismo, 8º puesto.