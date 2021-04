José María García a Siro López: "Con Florentino no se puede hablar, porque o le das la razón, o no se puede"

Siro López estrenó sección de entrevistas en su canal de Twitch y el primer invitado fue José María García. El veterano periodista deportivo respondió a todo tipo de preguntas sobre la actualidad del fútbol, dando su opinión sobre la Superliga, Florentino Pérez e incluso la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid.

"Hace 30 años lo definí como Unión Especuladora Futbol Asociación. Siguen igual, no tienen que dar cuentas a nadie. Son una dictadura. No he sido nunca amigo de ellos", comentó García sobre la UEFA. "Yo estaba haciendo un partido con el Valencia no sé dónde y le tuve que dar con el micro en la cabeza a un tío de la UEFA. Estaba entrevistando al capitán del Valencia y no me dejaba".

Una vez metido en faena con lo referente a la Supercopa y su corta vida y gestión, García no se escondió. "Para mí un tipo inteligente es el que está consciente de sus limitaciones. El limitado tiene que tener asesores, pero que le asesoren, no que le limpien el culito y le digan sí a todo. No puedo entender esto", explicó el periodista. "La primera barbaridad tremenda es que Madrid y Barça no sean Sociedades Anónimas. Miguel Ángel Gil puede hacer lo que le dé la gana porque es accionista mayoritario".

García tuvo también palabras para Florentino Pérez. "Con Florentino no se puede hablar, porque o le das la razón, o no se puede. El tipo que más daño le ha hecho al deporte español y al periodismo es Florentino Pérez".

Llegado el momento de hablar sobre Leo Messi y su renovación con el FC Barcelona, García prefirió poner un ejemplo para ilustrar lo que está sucediendo con el astro argentino en el club blaugrana. "A mí esto me ha pasado con Ricardinho. Tengo que mirar la caja. Yo hubo un momento que tuve que mirar, y cuando Ricardinho me vino que me daban más, le dije puerta. Ley oferta o demanda. Esto es lo que hay, lo toma o lo deja. No se tienen que enfadar".

Y hablando de renovación, tampoco dejó pasar la de Sergio Ramos con el Real Madrid. "A Florentino no le entiendo nada, y prefiero no entenderle. En el caso de Ramos habría muchas cosas que contar. Ramos con otros jugadores se enfrentaron con Florentino", contó García. "Yo no tengo que renovar a Ramos, le enseño la oferta y ya está. Resulta sorprendente que un jugador que cobra lo que cobra no se baje un 10%".