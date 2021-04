Preguntas con respuesta a la polémica Superliga y las duras sanciones a equipos y jugadores que participen

Algunos detalles del proyecto de la Superliga ya se han dado a conocer. Aunque habrá que poner especial atención al enfrentamiento de la UEFA con los equipos.

¿Cuántos equipos fundadores habrá?

Pese a que de momento los miembros fundadores son 12 la idea es que sean un total de 15. Los tres restantes no tendrían por qué incorporarse inmediatamente, podrían hacerlo dentro de algún año. Bayern y PSG son los dos grandes candidatos pese al rechazo de los bávaros y el silencio de los galos. Los parisinos podrían unirse tras el Mundial de Catar de 2022, donde su presidente, el jeque Nasser Al-Khelaifi, tiene intereses. Borussia Dortmund, Oporto o Ajax son otros clubes que han sonado con fuerza.

¿Cuál será el formato de la competición?

Habrá 20 equipos con dos grupos de 10 cada uno. Pasarán cuatro de cada uno, cruzándose en unos cuartos de final. Después, unas semifinales y una final. La fase final será similar a la de la actual Champions League.

¿Es una liga cerrada?

Sí, pero con matices. La idea es que sean 15 equipos fundadores y que haya cinco plazas que se distribuirán por méritos deportivos. Lo que no se ha especificado es cuáles serán esos rendimientos de los equipos para poder acceder ni de qué países serán.

¿Cuándo comenzará?

Es una de las grandes incógnitas y será lo que suceda en los próximos días lo que marque el calendario. Podría arrancar este mismo verano o en 2022. Lo que sí está claro es que el torneo se iniciará en el mes de agosto de cada año.

¿Cuánto dinero se repartirá en la superliga?

"Puedo confirmar que nosotros financiaremos la operación", admiten desde JP Morgan. Los clubes fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros que serán dedicados para acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia.

La estimación es que cada club participante reciba unos 350 millones de euros anuales, mientras que los pagos de solidaridad «"serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10.000 millones a lo largo del periodo de compromiso de los clubes", aseguraron los miembros de la Superliga en el comunicado.

¿Pueden las ligas, la UEFA o alguien impedir el torneo?

La explicación nos la ofrece Toni Roca, experto en derecho del fútbol y fundador del despacho Himnus. "Desde un punto de vista legal, ningún organismo publico ni privado puede evitar que estos clubes organicen la Superliga. Y llámalo Gobiernos o Comisión Europea. Tú no puedes evitar que si dos equipos se quieren ir, se vayan".

¿Puede la UEFA evitar que los jugadores vayan con las selecciones nacionales?

Ceferin ha sido claro en su amenaza a los futbolistas que jueguen para equipos de la Superliga: les quiere dejar fuera de los partidos de selecciones. Ello, a dos meses de la Eurocopa. Toni Roca da una explicación y un precedente: "No lo veo viable. Hay un precedente de la Federación Internacional de Patinaje. Una empresa coreana quiso montar una competición alternativa. Más dinero, los mejores patinadores. La Federación amenazó con excluir de las competiciones, incluidos Juegos, y nadie fue. Pero dos patinadores denunciaron la situación a la Comisión Europea y esta dijo que no se podía sancionar a un deportista por participar en otra competición. Trasladado al fútbol, pasa lo mismo con la UEFA. Además, para hacer eso tienes que abrir al jugador un expediente disciplinario y le tienes que dar la posibilidad de defenderse. Es un proceso largo. Estamos hablando de unos 400 jugadores, un litigio legal con todos ellos poco antes de la Eurocopa. La FIFA decía en enero que ningún jugador participaría en el Mundial y ahora invita al diálogo", explica el abogado especializado en derecho del fútbol.

¿Es posible que echen al Madrid de esta Champions?

Va a ser uno de los asuntos estrella en los próximos días. Tres de los fundadores de la Superliga (Madrid, Chelsea y City) están en semifinales de la Champions, que arrancan la semana que viene, y la UEFA no descarta excluirles. «Podría hacerlo, pero tendría consecuencias económicas muy importantes no solo con los equipos, también con las televisiones. ¿Quitas los cuatro partidos más interesantes de la competición porque te ha dado una rabieta? Pues paga. Me parecería una locura», explica Toni Roca. ¿Se atreverá a tanto la UEFA como medida de presión a los clubes?