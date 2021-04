Las frases clave de Florentino Pérez sobre la Superliga en El Chiringuito: "Queremos mejorar y salvar el fútbol"

Florentino Pérez dio su primera entrevista como presidente de la Superliga a Josep Pedrerol, un periodista muy cercano a sus tesis, en un programa histórico de 'El Chiringuito' por la repercusión mundial que ha tenido.

El presidente del Real Madrid insistió desde el principio que el polémico nuevo proyecto en el que 12 clubes europeos (más 3 que entrarán después, más otros 5 que irán rotando) se han enfrascado tiene como objetivo "salvar el fútbol" y acabar con el "monopolio de la UEFA". Este organismo y LaLiga fueron duramente señalados por parte de Pérez.

Estas son las mejores frases que dejó el dirigente blanco en su charla de más de dos horas con Pedrerol:

Situación crítica

"Los clubes más importantes de España, Inglaterra e Italia tienen que darle una solución a la mala situación que vive fútbol. Llegamos a la conclusión de que haciendo la Superliga en lugar de la Champions podríamos paliar los ingresos perdidos. Hay que rentabilizar ingresos haciendo partidos más competitivos. El fútbol tiene que evolucionar, como evolucionan las ligas, las empresas, las personas... Tiene que adaptarse a los tiempos que vivimos".

Los jóvenes no ven fútbol

"Hay que hacer un análisis de por qué el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 no tienen interés. Hay partidos de escasa calidad y no les interesa. Entendemos que hay que hacer algo para hacer este deporte más atractivo. (...) Los jóvenes tienen otras plataformas para entretenerse, y para que el fútbol sea entretenido, cuanto mejores sean los partidos, más entretenido será. (...) Algunos dicen que los partidos duran mucho"

Así nació también la Copa de Europa

"Pasó lo mismo en los años 50. La UEFA y la FIFA se opusieron a la Copa de Europa. ¿Qué es lo que demanda el mundo entero? Partidos entre los grandes. Eso es lo que da dinero, y ese dinero va para todos".

No es una liga cerrada: los equipos invitados serán por mérito

"No es verdad que sea una liga cerrada. También se puede a acceder a la competición. Cinco equipos vendrán siempre por méritos deportivos. No es una liga cerrada".

Salvar el fútbol

"Queremos salvar el fútbol para que, por lo menos, los próximos 20 años se puedan vivir con tranquilidad y sin equipos que pierdan 200 millones".

Amenazas de la UEFA

"Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso no va a pasar (que no puedan jugar competiciones de UEFA). A veces la confusión la ocasionan los monopolios. La UEFA tiene que ser transparente. Tienen que decir las cosas por qué. La UEFA no tiene una buena imagen en su historia y no quiero repetir cosas del pasado. Tienen que ser transparentes, dialogantes y no amenazantes. Nadie ha hecho nada malo. Vamos a hablar con ellos. Han hecho un formato que a nuestro modo de ver no funciona. No hay nadie que diga que funcione, he hablado con todas las ligas y federaciones. Y además dice que va a empezar en 2024. ¡En 2024 estamos muertos! Hay clubes que han perdido cientos de millones en los dos últimos años, de la liga inglesa, italiana y otras".

Las ligas seguirán existiendo

"¿Cómo va a ser peor LaLiga? Si tiene equipos más fuertes todos serán más fuertes. Son el pilar de la competición. Es una tontería decir que vamos a acabar con ellas (...) Alguien ha dicho que vamos a acabar con las Ligas. Una tontería. Es el pilar de todas las competiciones. ¿Alguien en Inglaterra se cree que vamos a acabar con la Premier? A los aficionados les han dicho y no es así.

Al Real Madrid no le van a echar de ninguna competición

"Las amenazas de alguien que confunde el monopolio con lo que existe. Hay que hablar. Hemos ofrecido dialogar y un formato que creemos que va a salvar el fútbol. Como lo creyeron los que crearon la Copa de Europa en 1950. No van a echar al Madrid de la Champions, ni al City ni a ninguno. Seguro. Ni de la Liga, ni de nada (...) Legalmente, es imposible que echen al Real Madrid de esta Champions".

La transparencia de la UEFA

"Hay que ser más transparente. La UEFA no se ha distinguido por la transparencia, y ha sido muy criticada en el pasado, no me haga hablar. Los monopolios se han acabado y todos tienen derecho de saber lo que pasa. El fútbol está a punto de arruinarse. No los grandes, sino todos. Es una pirámide. (...) Yo pido transparencia. Todo el mundo sabe lo que gana LeBron James y todos los jugadores de la NBA. ¿Por qué no pasa eso por aquí? (...) La UEFA tiene que entender que el fútbol ha cambiado en Europa y que hay muchos países que quieren una competición distinta: los escandinavos, Benelux, los balcánicos..."

Salvar el fútbol

"La UEFA es un monopolio y debería ser más transparente. Nosotros queremos mejorar y salvar el fútbol. Se lo digo yo que no soy dueño del Real Madrid. Entré en 2000 para salvarles de una situación económica muy mala. Lo hice desinteresadamente avalando 145 millones. Sin ningún interés económico del club, lo salvamos. No cobraban los jugadores. Apliqué un modelo que funcionó, pero los modelos hay que ir cambiándolos".

Equipos de mérito en la Superliga

"Una vez la Superliga genere ingresos, los repartiremos. Lo que da dinero son los 15 equipos fijos que jueguen entre ellos todas las semanas. Eso es el mayor espectáculo del mundo. No hay ningún deporte con 4.000 millones de personas que lo vean. Haremos algo para que los méritos estén ahí. Claro que queremos que equipos como el Nápoles o la Roma estén ahí. Todo lo que han dicho no es verdad. Es una liga para salvar al fútbol basada en la solidaridad. Vamos a salir estos días a explicar qué es esta competición. Esta es la única posibilidad para salvar a los modestos, los medianos y los grandes".

Partidos entretenidos toda la temporada

"La Champions es atractiva a partir de cuartos, el resto interesa muy poco. Nos toca jugar a todos con equipos muy modestos que no tienen atractivos. Los jóvenes prefieren entretenerse de otra manera. Si lo hacemos toda la temporada, con 5 partidos martes y 5 el miércoles, eso es imbatible".

La entrada del PSG o los alemanes

"Al PSG de momento no le hemos invitado. Hemos cerrado los 12 que teníamos para empezar. Pensamos que podía venir, pero no hemos hablado. Ni ellos ni los dos alemanes. Somos 12 pero podemos ser 15. Y luego hay otros cinco que van a ir alternando.

"Insultos" de Ceferin a Agnelli

"Lo que no puede el presidente de la UEFA (Aleksander Ceferin) es insultar, como ha insultado a Andrea Agnelli (presidente de la Juventus). Me parece impresentable, la UEFA tiene que cambiar, no queremos un presidente que insulte y queremos transparencia. Todos cambiamos y cambiamos a mejor. No se concibe en la Europa democrática esto, estas cosas no se dicen, por el bien de la sociedad".

Laporta y el Barcelona

"No me costó convencer a Laporta. Ve que es el futuro del Barcelona, es un hombre sensato y lo entendió como todos. Esto salva económicamente al Barça y a todo el fútbol. Nunca he visto algo así en veinte años. (...) No puede ser que en LaLiga ganen dinero los equipos modestos y pierdan mucho dinero un equipo como el Barcelona".

Cambio en los presupuestos de los equipos

"En este proyecto está estipulado que el máximo de los salarios se encuentra en el 55% del presupuesto".

Convivencia con la Champions

"Puede haber una segunda liga con opciones de participar en la Superliga, por ejemplo, pero no podemos tener a todos. Tendrán la opción de estar en esta segunda Superliga o en la Champions actual (...) Si llegamos a un acuerdo empezaríamos la próxima temporada, el próximo agosto".