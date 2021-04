Indignación en Italia tras unas imágenes de Ibrahimovic en un restaurante... cuando estos están cerrados por covid

Días complicados los que está viviendo Zlatan Ibrahimovic en Milán este último fin de semana. Después de que en el pasado encuentro de su equipo contra el Parma terminase expulsado, circulan por redes sociales unas imágenes del delantero sueco que no han sentado nada bien en Italia, saltándose las restricciones contra el coronavirus.

El punta rossonero fue 'cazado' por la página fanpage.it comiendo en el interior de un restaurante... mientras estos deberían estar cerrados siguiendo la normativa anti-covid impuesta por el gobierno transalpino para la 'zona roja', las localidades con más incidencia acumulada del virus.

🇸🇪 @Ibra_official violó ayer las reglas anti covid de la "zona roja" de Lombardía haciendo que le abrieran un restaurante



➡️ El jugador ha ignorando las restricciones que impiden que todos los restaurantes puedan atender a los clientes en las mesas



La Gazzetta dello Sport ha confirmado su presencia en el prestigioso restaurante Tano passami l'olio de la Via Petrarca de Milán, poseedor de una estrella Michelin. En las imágenes cazadas por la página italiana aparecen juntos Ibrahimovic, el exmilanista Ignazio Abate y dos personas más, compartiendo mesa sin mascarilla.

La polémica creció, más allá de por el cierre de los restaurantes, porque el sueco fue elegido hace unas semanas como una de las principales imágenes de la Región de Lombardía en una campaña para la lucha contra el coronavirus y la concienciación del uso de la mascarilla.

No obstante, el dueño del restaurante, Tano Simonato, ha querido contar su versión al diario y ha asegurado que no incumplieron ninguna norma ya que no estaban comiendo. "Ibra, Ignazio (Abate) y otro amigo muy querido vino a verme, estuvimos allí un par de horas y luego se fueron a casa. Fue una cosa entre amigos y no almorzaron, tomamos una copa de vino", afirmó.