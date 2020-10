El mensaje de concienciación de Ibrahimovic tras superar la COVID: "Tú no eres Zlatan"

Ibrahimovic ha vuelto a escena por temas extradeportivos, por si sus siete goles en cinco partidos que lleva esta temporada no fuesen suficiente para hablar del delantero. El referente de este renovado Milan preocupó a los aficionados rossoneri a finales de septiembre cuando dio positivo en coronavirus, pero Zlatan pudo superarlo sin mayores complicaciones.

Por eso mismo, ahora ha querido mandar un mensaje a sus seguidores en el que pretende crear conciencia sobre el peligro de la pandemia y de la importancia de ponerse la mascarilla. Además, pone especial énfasis en que nadie debe de retar al virus porque "tú no eres Zlatan".

“El virus me ha retado y le he ganado. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas de distanciamiento y uso de mascarilla, siempre. Ganaremos”, comenta el delantero en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Este mensaje forma parte de una campaña de la región de Lombardía y, su presidente, Attilio Fontana, explicó cómo se le ocurrió la idea de colaborar con Ibrahimovic tras el reciente derbi entre Milan e Inter en el que los rossoneri vencieron, precisamente, con dos goles del sueco.