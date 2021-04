Cala estudia tomar medidas legales contra Diakhaby por las acusaciones de racismo

Nuevo giro en la última gran polémica que, desgraciadamente, ha vivido el fútbol español. En el encuentro entre Valencia y Cádiz del pasado domingo, el conjunto ché decidió abandonar el terreno de juego después de que uno de sus jugadores, Mouctar Diakhaby, fuese víctima de unos presuntos insultos racistas proferidos por el jugador cadista, Juan Cala.

Pese a que el jugador acusado únicamente ha roto su silencio para anunciar que ofrecerá una rueda de prensa el martes para explicar todo lo ocurrido, unas informaciones que ofrece Cuatro señalan que el central amarillo pasa al ataque. Según el citado medio, Cala está estudiando emprender acciones legales contra Diakhaby.

El defensa sevillano quiere defenderse de todas las acusaciones de racismo que ha estado recibiendo en las últimas horas y tomará las medidas necesarias para aclarar los hechos y limpiar su nombre.

Este lunes se le ha visto aparecer por la ciudad deportiva gaditana donde ha incidido en que aclarará todo lo ocurrido en la comparecencia de prensa que ofrecerá. "La presunción de inocencia no aparece en este país, por lo visto. No me voy a esconder", fueron las únicas palabras que dejó caer, asegurando que está "muy tranquilo".

Por su parte, el acta del partido recoge que Cala insultó a Diakhaby diciéndole "negro de mierda", según el central le trasladó al colegiado del encuentro Medié Jiménez. Sin embargo, la pelota se encuentra en estos momentos en el tejado de los comités competentes, quienes serán los que tengan que decidir cómo proceder en este caso.