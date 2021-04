Los códigos del fútbol de Cala: "No decir fuera del campo lo que se habla dentro"

No es la primera vez que Juan Cala está en el ojo de huracán. Unos insultos racistas del jugador del Cádiz hacia Diakhaby denunciados por el propio jugador del Valencia la han convertido en uno de los protagonistas de la última jornada de LaLiga. Sin embargo no es la primera vez que Cala se ve involucrado en un incidente dialéctico sobre el terreno de juego. Sólo hay que remontarse a 2016, cuando era jugador del Getafe, para recordar el episodio con Aduriz y Gurpegui.

Aquel año, Cala fue expulsado en el Getafe-Athletic al ver la segunda tarjeta amarilla en el minuto 89 de partido tras empujar a un contrario. Tras el encuentro explicó lo sucedido en redes sociales. “Ahora que está de moda esto de los Códigos de futbolistas varias cosas: Primero, no decir fuera del campo lo que se habla dentro y eso no lo voy a saltar, y no voy a decir todo lo que me han dicho tanto Gurpegui como Aduriz, es tan feo que no lo diré, hay límites que no se sobrepasan”, comentó.

“Segundo, como compañero de profesión y por el bien del fútbol no se puede provocar constantemente durante 90 minutos corriendo cerca tuya y por ponerle la mano en el pecho fingir Aduriz que ha sido agredido para buscar la expulsión”, continuó Cala. “Tercero, el fútbol es un juego de contacto. Hoy se consideraba que el señor Aduriz ha ganado en el otro fútbol y ha sido listo por fingir... ¡Eso es lo triste de todo esto!”.

Dos años más tarde, en 2018, Cala y Aduriz volvieron a encontrarse y las cámaras de televisión fueron testigo de una conversación entre ambos durante el transcurso del partido, en la que Aduriz le recriminaba su publicación en redes sociales de dos años atrás. “Teclea, tecléalo después del partido una cosa en Twitter. Después del partido todo, voy a estar mirando. Es lo que haces tú”.