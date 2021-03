Antonio Lobato (Oviedo, 1965) y Nira Juanco (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) son dos de las caras y voces más reconocibles de la Fórmula 1 en España. Tras unos años separados, vuelven a reencontrarse en la reconversión de Movistar F1 en DAZN F1, en el que ella pasa a ser la jefa de él, que fue su descubridor.

La veteranía de ambos, especialmente del narrador, les convierte en imprescindibles para entender el fenómeno de este deporte a nivel mediático y periodístico, y ahora con el regreso de Fernando Alonso y la presencia de Carlos Sainz en Ferrari pueden revivir viejas glorias cuando ambos estaban en la televisión en abierto y reunían a millones de espectadores delante de la pantalla.

Esta vez el Mundial de F1 arranca más o menos normal, aunque no sea en Australia. Antonio, ¿cómo vivió la suspensión de 2020?

Antonio Lobato: Me acuerdo que yo estaba esa madrugada de jueves a viernes en la tele porque no sabíamos si íbamos a retransmitir los libres, porque todo el mundo estaba... Bueno, todo el mundo no, que algunos en Australia se habían pirado ya, incluidos pilotos. Se decide cancelar y yo me quedé diciendo... uff. Me preguntó gente del equipo: 'Antonio, y ahora, ¿hasta cuándo?'. Y yo sentí un vacío tan grande, porque no tenía ni pajolera idea. Puede que esto no exista, que la F1 no siga, que el fútbol no siga, nuestras vidas no sigan...

Era entrar en una dimensión desconocida. Poco a poco vamos viendo la luz, pero aún lejos de lo que era nuestra vida anterior. La nueva normalidad se ha convertido en la nueva anormalidad. Pero poco a poco vuelve el fútbol, de la forma que lo ha hecho, y la F1 creo que este año va a arrancar con un plan que es ambicioso, de 23 carreras, pero saldrá adelante.

A usted, Nira, sí que le ha cambiado la vida en un año: vuelve a la F1, pero como editora y presentadora.

Si me lo llegan a decir... La vida, que te da sorpresas. Todo en mi vida ha sido como ' de repente, chas, y aparezco a tu lado'. ¡Pues aquí estoy, Antonio! (risas). Feliz, te lo prometo. Siempre lo he sabido, mi deporte preferido es la F1, pero al volver y las ganas que tengo de arrancar, lo que he disfrutado con los entrenamientos de Bahréin...

A. Lobato: Qué me dices...

Te lo prometo. ¡Era mi especialidad! Tres días me han sabido a poco. Estoy feliz y me he dado cuenta de que estoy deseando arrancar, ver carreras, sin niños alrededor... Verlas en modo análisis.

A. Lobato: Quiere escapar de los niños (risas)

Nira, ahora usted es la jefa de Antonio, pero antes era al revés. ¿Era muy duro?

A. Lobato: Sin más ni menos, era su jefe.

N. Juanco: Ahora los roles se igualan. Yo tengo mucha autoridad, ¿eh? Pero no le puedo ver así. Aunque yo soy editora de contenido, es todo muy consensuado. Porque él no quiere estar ahí, ¿eh? Yo a él siempre le veré como mi jefe y como un ejemplo. Todo lo que soy profesionalmente se lo debo a él. Lo tengo superclaro. A la confianza que puso ciega en mí, en una niña que sabía un poco de motor y él apostó con mucha fe. Siempre le veré como mi jefe, mentor y maestro.

A. Lobato: Independientemente de que fuera yo su jefe y ahora sea ella mi editora, que lo es, ella siempre te dice las cosas que no quieres oír. Te lo dice todo a la cara, no se guarda nada. Entra a saco. A veces aprendes mucho de gente así, porque todo el mundo cuando eres jefe te dora la píldora. "Oh, qué bien, qué bueno eres"... pero ella no, ella decía: "Vaya cagada que has hecho. Eso que has dicho, ¿dónde va? Eso no tiene sentido". Eso mola.

N. Juanco: Toca lo que... ya sabes.

A. Lobato: Sí... avispas en el forro escrótico.

Hablemos de Fórmula 1: ¿podemos creer que Mercedes de verdad tiene problemas después de lo visto en los test o es una milonga?

A. Lobato: Mi milonga no es. Es obvio que a Hamilton no le mola salirse de pista y hacer trompos. Y es obvio que el coche tenía bastantes problemas de estabilidad, especialmente con depósitos vacíos. En tanda larga, ojo que han ido bien. Aparentemente ellos están satisfechos, y sólo tienen que conseguir que sea más estable en vuelta de clasificación.

Tienen tiempo. Esto lo hemos visto en muchos GPs el año pasado: el viernes veías a Bottas más tiempo fuera de pista, a Hamilton con problemas y decías 'uy, uy, tienen problemas'... Y llegaba la clasificación y pole, o doblete en parrilla. Sí es verdad que creemos que Red Bull ha dado un paso adelante. Si el año pasado a final de temporada le apretaba las tuercas a Mercedes es posible que esa situación sea desde el comienzo.

N. Juanco: No ha habido mucho cambio en el reglamento, pero se comenta que el problema de Hamilton es que le estuviera afectando esa pérdida de carga aerodinámica que tiene el coche este año. Mercedes puede solucionarlo, pero no es normal ver a Hamilton salirse de pista o no poder controlar el coche o hacer una vuelta de clasificación. Lo intentó, pero tuvo que abortarla. Con las pocas pruebas que hay este año los entrenamientos eran vitales.

Yo quiero pensar que se han igualado las fuerzas, a Red Bull más fuerte y a McLaren. Me ha sorprendido mucho. Cambian motor (de Renault a Mercedes) y podían tener problemas de adaptación en el coche y en teoría era el equipo que más complicado lo tenían, y lo han hecho a las mil maravillas. Puede salir competencia, aunque de ahí a quitarle el Mundial a Hamilton es mucho pedir, pero si en vez de ganar 13 de 17 carreras para Mercedes, si son menos, lo vamos a agradecer.

A. Lobato: El título de pilotos va a estar complicado porque Hamilton es mucho Hamilton, y el premio es muy grande: ganar 8 títulos mundiales y ser el más mejor del mundo. Pero el Mundial de Constructores con el equipo que tiene Red Bull, con 'Checo' (Pérez) fortaleciendo a Verstappen, que además son los dos últimos ganadores de 2020... Van a sumar muchos puntos. Como Bottas no espabile, se les pueden escapar muchos puntos y puede ser una pequeña victoria para el resto del mundo.

Hablemos del regreso sonado: Fernando Alonso. Antonio, usted ha hablado con él...

Está feliz porque vuelve y tiene muchas ganas de volver. Enfilado, porque quiere volver a hacer cosas grandes, no sólo disfrutar subido a un coche y dar vueltas, sino que quiere conseguir el máximo, que eso depende del momento. Igual este año el máximo es tener un coche para ser 12º y meterse en los puntos de forma regular o meterse en una Q3. Va a sufrir, ¿eh? Pero sobre todo le veo preparado físicamente como un toro, y mentalmente aún más fuerte. A pesar del accidente de bicicleta.

Todo ha ido en su contra: accidente de bicicleta, pocos días para poder rodar... Y no desentonó ni mucho menos. Desde la primera carrera va a ir a saco a por Esteban Ocon, que será su primera referencia y en cuanto pueda y tenga oportunidad, como la fortuna dé una posibilidad, ahí va a estar él. Hay alguno en el paddock que está un poco más inquieto desde que Fernando está ahí. Ahora: está ahí con un coche que no es rápido, pero si aciertan con un coche rápido para 2022... que se aten los machos.

N. Juanco: Fernando está feliz y con ganas, y pasa algo parecido que con Michael Schumacher cuando volvió: el paddock gana presencia, glamour. Que Fernando vuelva a estar ahí... Gana mucha calidad.

A. Lobato: Gana electricidad, energía.

N. Juanco: Sí, gana glamour, talento. Estoy segura de que si le dices a Hamilton que la temporada que viene pueda estar peleando con Fernando, ganando él claro... Eso le da prestigio a un piloto y al campeonato.

¿Habrá grandes cambios con DAZN con respecto a lo que era Movistar?

N. Juanco: Al final cada casa tiene su toque, pero la estructura se mantiene. Son las mismas personas, y yo que me incorporo. Habrá un toque DAZN en reportajes, entrevistas, el escenario cambiará un poco... Pero eso lo tendréis que descubrir con la primera carrera. Eso hay que verlo. No podemos desvelar nada. ¿Quieres hacer otro pequeño 'spoiler'?

A. Lobato: Al final somos la misma gente que sabemos hacer las cosas que llevamos haciéndolas muchos años. Con Pedro (De la Rosa), con Toni (Cuquerella)... Tenemos los defectos y virtudes que tenemos. Es un nuevo logo, una nueva empresa y todo el mundo quiere adecuar su libro de estilo. Habrá algún cambio estético o de manera de funcionamiento, pero lo básico va a seguir siendo lo mismo.