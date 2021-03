Fernando Alonso y Carlos Sainz permiten soñar con una nueva edad de oro de la Fórmula 1 en España

Una de las grandes cuestiones que se plantean para esta temporada 2021 de Fórmula 1 que arranca en Barhéin es si Fernando Alonso y Carlos Sainz serán capaces de llegar al podio. Las opciones no son tan escasas como podría parecer, lo que invita a plantear una cuestión: ¿quién acabará por delante en el campeonato a final de 2021?

Salvo sorpresa (o no tanta, visto lo visto en los test), Mercedes estará un paso por delante con Red Bull al acecho si no delante. En un fin de semana sin elementos extraños (lluvia, accidentes, fallos mecánicos), los cuatro primeros puestos deberían estar ocupados por ellos mismos. Así debería haber sido en 2020... y sin embargo no fue.

De las 17 carreras disputadas la pasada campaña, 'sólo' en ocho el podio estuvo ocupado por Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Max Verstappen, a los que este año habría que añadir a Sergio Pérez como uno de los candidatos. En la mitad del año, hubo otros invitados al podio: Lando Norris, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo o el propio Charles Leclerc entre otros pisaron el cajón en, al menos, una carrera.

La extrema igualdad que hay en la zona media de la parrilla, esa que va del tercer-cuarto puesto al 10º, invitan al optimismo en el momento en el que uno o varios de arriba fallen. Lo señalaba Fernando Alonso en la previa al GP de Bahréin que abre la temporada: "Tal y como está ahora mismo la zona media de la parrilla, hay mucha competencia. Así que es algo de lo que somos conscientes, sabemos que tenemos que maximizar nuestras oportunidades".

Esas mismas oportunidades aprovecharon Ricciardo u Ocon con el Renault de 2020, logrando tres podios en total en la recta final de la pasada campaña. Y eso que su coche no empezó, ni mucho menos, entre los favoritos.

El Alpine A521 cuenta con un ingenioso diseño, una muy novedosa toma de aire que nadie se ha atrevido a copiar, de momento. Es el típico riesgo que toma quien tiene poco que perder: enfermería o puerta grande. Si les sale bien, podrán empezar el año un paso por delante. Si les sale mal, están a tiempo para rectificar. No obstante, los expertos admiten que la idea es, al menos de partida, interesante.

El salto de calidad de Ferrari

De lo poco que se leyó claramente en los test de pretemporada es que Ferrari había dado un paso adelante. Después de esa misteriosa sanción de la FIA que a efectos prácticos les limitó la potencia del motor, ahora parecen haber recuperado el paso con respecto a sus rivales. No sólo el SF21 mostró un gran rendimiento en los ensayos, sino también el Alfa Romeo que lleva el mismo motor que ellos e incluso el pobre Haas. En velocidad punta han dado un salto.

Este es el principal argumento al que se agarran Carlos Sainz y Charles Leclerc. El monegasco ya demostró el año pasado que es capaz de superar lo que los límites del coche le permiten (también de cometer pifias imperdonables, como llevarse por delante a varios pilotos en plena lucha), mientras que el español sabe que con un coche digno puede estar ahí. No es casual que en sus dos temporadas con McLaren acabase 6º, con un podio cada temporada.

Las previsiones colocan a Sainz por delante de Alonso en la posibilidad de llegar entre los tres primeros, incluso, en una hipotética carrera loca como la vivida en Monza 2020, también por delante en las previsiones de victoria. Ferrari, si tiene un coche a la altura y no caen en su continua ciclotimia, es serio candidato a pelear por los primeros puestos, o al menos de 'molestar' a Mercedes y Red Bull. Alpine, en cambio, parece estar un paso por detrás.

En cualquier caso, la afición española confía en una campaña que se antoja apasionante para sus dos pilotos. Tanto Sainz como Alonso han sabido generar expectación antes de que arranque la campaña, lo que a efectos prácticos se traducirá en un mayor interés por la Fórmula 1.