Muchos exdeportistas han encontrado en los medios de comunicación una segunda juventud como comentaristas. Más allá del palmarés logrado, su capacidad de análisis de lo que ocurre en una competición les hace merecedores de tener un hueco en los medios que, especialmente en las retransmisiones televisivas o radiofónicas, hacen ganar un plus de calidad.

Es el caso de dos veteranos como Pedro de la Rosa y Álex Crivillé. Ambos ahora coinciden en DAZN, pero cada uno en lo suyo: el primero será comentarista junto al equipo de Antonio Lobato de la Fórmula 1 y el segundo seguirá al lado de Ernest Riveras en MotoGP. A unos días de que arranquen los campeonatos en Bahréin y Catar, ambos departen unos minutos donde, además, recuerdan aquel histórico GP de Australia del debut de De la Rosa al que asistió como invitado de lujo un Crivillé que ya sabía lo que era triunfar en un campeonato del mundo.

¿Cómo se vive el cambio de deportista a comentarista?

Pedro de la Rosa: Yo he tenido mucha suerte de coincidir con un gran grupo humano. En su día, Antonio Lobato y también estuve con Josep Lluis Merlos. He tenido un gran equipo al lado, que me ha enseñado, que ha tenido paciencia conmigo, y que poquito a poco he ido aprendiendo en cada GP. He llegado aquí de casualidad. He sido piloto reserva durante muchos años y por contrato tenía que estar hasta los sábados en cada GP. Antonio Lobato me dijo que si me quedaba los domingos a comentar las carreras y ya que estaba en China, Australia o en cualquier circuito, por un día más o menos... McLaren también estaba por la labor y... han pasado 15 años o los que sean. Si sigo aquí es porque me lo paso bien, y si no, el público no se lo pasa bien y el producto es una porquería. Lo hacemos con mucha ilusión y mucha pasión.

Álex Crivillé: Lo comentaba con Ernest, que es mi ídolo de la TV porque me ha ayudado muchísimo. Llevamos 13 años, o como diría Ángel Nieto 12+1. Empezamos en TVE, luego Movistar, DAZN... Yo sigo pensando que como comunicador me cuesta. Me defiendo, pero tenemos un equipo que te ayuda muchísimo. Disfruto muchísimo, viendo la nueva generación y estás un poco al día de cómo evolucionan las motos, el paddock... Hago menos carreras que otros años, porque hay que decirlo, también cansa un poco y quieres estar con la familia y en casa, pero las carreras que hago me lo paso muy bien. Sigo notando que la afición te quiere, que recuerda esas carreras de 500cc y ese Mundial... tienes que estar con ellos.

Ustedes son coetáneos, compitieron casi a la vez en F1 y MotoGP...

PDLR: Me acuerdo de mi primera carrera, en Australia'99 en Melbourne, que él y Sete Gibernau vinieron a verme.

AC: Y pillaste puntos ahí... Puntuar en F1 era complicadísimo entonces.

PDLR: ¡Me acuerdo de todo! Salía el 18, posición del coche en la parte interior. Me senté y ví a Sete y Álex en la rueda delantera derecha de mi coche. Esa es una fotografía que tengo para toda la vida. ¡Joe, Álex está aquí! Yo soy muy motero también. He seguido a mi primo Alberto Puig, que fue compañero, rival, amigo de Álex... y les he seguido por Donington, en Suzuka... Siempre he estado ahí, correr, ganar.

AC: ¿Sigues haciendo motocross?

PDLR: Yo hago de todo, pero soy muy malo en motos. Me encanta.

Este año la F1 y las motos coinciden 11 fines de semana. ¿Creen que es perjudicial para las competiciones?

AC: En general son públicos distintos. Los hay que les gusta todo el motor, sea MotoGP, F1, rallies y más, pero son públicos distintos. Yo creo que te puedes compaginar. Además, con DAZN, aunque lo mejor es en directo, en caso de que no puedas, se puede ver en diferido. Si lo han hecho así es porque no caben en toda la temporada. Ha sido lo mejor para todos.

PDLR: Sí, yo creo que lo han hecho lo mejor posible. Si hubiesen podido, lo habrían separado. Once carreras que coinciden es una locura. Aunque sea público diferente es también es complementario y no creo que sea buena cosa, pero bueno, como dice Álex, con plataformas como DAZN y la tecnología, quien realmente le gusten los dos, va a poder ver las dos con unas horas de diferencia. La primera que viene, Catar en motos y Bahréin en coches, ya tenemos el primer encontronazo... El dilema en las casas está servido.

Precisamente los gobiernos de Catar y Bahréin han ofrecido vacunas a los pilotos de MotoGP y F1. Si ustedes hubieran estado en el paddock, ¿las habrían aceptado?

PDLR: Yo ni me lo hubiese planteado: me hubiese vacunado directamente y cuanto antes. Por varios motivos. Primero, porque el deportista tiene como primer objetivo entretener a la gente y si enfermas, no puedes. Y el segundo, tienes que ganar carreras y campeonatos, que es para lo que te contratan; si enfermas, no lo puedes hacer. Además es bueno. No es lo normal, pero dada la oportunidad, has de tomarla. Sobre todo proviniendo de un país que no es España. Estamos haciendo un favor para que haya una vacuna para otra persona en España.

AC: Evidentemente hay que vacunarse, y si tienes la oportunidad, lo haces. En mi caso, yo voy a Catar, vuelvo, luego hace (Carlos) Checa... No es fácil. Si tienes la oportunidad, hazlo. Yo estoy ahí... Espero que me vacunen aquí cuando me toque. He pasado el Covid, me han hecho pruebas y tengo anticuerpos. Es un tema que no es fácil, pero si hay la oportunidad de vacunarse, hay que hacerlo, está claro.

Este es un año de regresos sonados, el de Fernando Alonso y el de Marc Márquez (cuando su lesión lo permita). ¿Cómo lo ven?

PDLR: Fernando vuelve sin miedo, con ganas y mi única duda es si Alpine va a estar a la altura. Yo sé que Fernando va a estar a la altura, está en un gran estado de forma y se ha preparado para este campeonato como nunca le había visto prepararse. Pese a la lesión de mandíbula, está a tope. La F1 no es más compleja que las motos, que son una pasada, pero es diferente. Y desgraciadamente dependemos mucho más del equipo y el coche que las motos. Aunque Fernando sea uno de los mejores, si no el mejor, de la parrilla, va a necesitar a Alpine. La pregunta no es por Fernando, que él va a arriesgar y dar todo, pero Alpine va a tener que dar ese rendimiento. Fiabilidad parece que la tienen. Vemos los resultados de la pretemporada, y ha sido fiable, de los equipos que más vueltas han dado. Es buen signo.

AC: Marc va a estar ahí. Ha estado once meses sin subirse a la moto y quizá al principio igual le cuesta un poco coger el 'feeling' de rodar con la Honda, que es una moto difícil de buscar los límites. Una vez los tenga, va a estar luchando por el Mundial, no tengo ninguna duda.