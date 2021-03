Carlos Sainz, entre los pilotos de F1 que ya se han vacunado tras aceptar la oferta del gobierno de Bahréin

El debate de si los deportistas deben tener prioridad para vacunarse contra el coronavirus o no está sobre la mesa. El propio Comité Olímpico Internacional ha negociado por su cuenta con China para conseguir dosis para los deportistas de Tokio, pero a cambio de garantizar dos vacunas por cada atleta que donarán a su país.

Más debate ha suscitado la propuesta de gobiernos como el de Bahréin o el de Catar. El primero ofreció vacunar a todo el personal de la Fórmula 1, desde pilotos a ingenieros o periodistas, que fueran a viajar a los test de pretemporada y el Gran Premio del próximo día 28. El debate ético estaba ahí, y aunque la organización como tal dejó la decisión en manos de cada uno, sí admitieron que ellos no iban a adquirir vacunas por su cuenta.

Tras la primera mañana de test en el trazado barheiní, en la rueda de prensa oficial con varios pilotos, les cuestionaron al respecto. Carlos Sainz, recién llegado a Ferrari, y Sergio Pérez, a Red Bull, admitieron que ellos ya habían recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

"Nos la ofrecieron y tomé la decisión de aceptarla", explicó el mexicano, que argumentó su decisión porque no sabe cuánndo podría conseguirla en su país. "Fue muy amable por parte de Bahréin ofrecérnosla", admitió. "Lo mismo que Checo, yo también me la he puesto", terció Sainz.

"Creo que es una gran oportunidad y obviamente estoy agradecido con el gobierno de Bahréin por ofrecérselo a tanta gente que viaja por el mundo y, sí, estoy feliz" Junto a ellos estaba Lando Norris, que admitió que él "aún no ha tomado" la decisión.

Tanto él como Pérez (que fue el primer piloto de F1 en contagiarse) ya han pasado el coronavirus. No así Sainz que logró esquivarlo hasta el momento.

También el paddock de MotoGP

De igual manera que el gobierno de Bahréin, el de Catar ofreció lo mismo a los miembros del paddock de MotoGP, que estos días están en Losail para los test previos al inicio de la temporada.

Según informa Motorsport.com, todos o casi todos (falta Suzuki y poco más) ya han pasado por el centro de vacunación que ha habilitado el gobierno de Catar en Doha. El propio Maverick Viñales ha compartido un vídeo en el que lo contaba.