Japón rechaza las vacunas chinas que ha ofrecido el COI para los deportistas de los Juegos Olímpicos de Tokio

El Comité Olímpico Internacional se ha empeñado en que los Juegos de Tokio se disputen sí o sí, y por eso decidieron sufragar de su bolsillo la vacunación de todos los deportistas que vayan a competir, además de dos dosis extras por cada uno que donarán a sus respectivos países.

Aunque mayoritariamente ha sido recibido como una gran noticia, desde Japón han echado un jarro de agua fría sobre esta decisión. La ministra de asuntos olímpicos Tamayo Murukawa ha recordado que esas vacunas no están aprobadas aún por su país y, por tanto, no van a usarlas por el momento.

Este anuncio ha suscitado algo de polémica, ya que Thomas Bach no había informado a los responsables de los Juegos de Tokio, pese a que en la reunión en la que lo dijo estaba presente el propio jefe ejecutivo, Toshiro Muto, que prefirió no hacer declaraciones ante el estupor del anuncio.

"Creo que será una decisión que tomará cada país donde las vacunas chinas sean aprobadas", aseguró Marukawa, en declaraciones a la agencia NHK. "No sé si alguna de las compañías chinas han presentado siquiera una solicitud para que sean aprobadas en Japón", recordó, por lo que a día de hoy los deportistas niponas no podrán optar a ellas.

Eso no significa que Japón no vaya a vacunar o a tomar medidas para sus deportistas. "Estamos tomando todas las medidas posibles para que la gente se sienta segura en su participación en los Juegos de Tokio, incluso sin vacunación. No hay cambios en nuestro procedimiento", zanjó al respecto.