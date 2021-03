Conflicto diplomático por el España - Kosovo de clasificación para el Mundial: afectará hasta la retransmisión de TVE

Kosovo es una nación independiente de Serbia desde que en 2008 se declarara Estado independente de manera unilateral. Pese a que la inmensa mayoría de países y la propia Unión Europea así lo reconocen, hay unos pocos que se resisten a ese reconocimiento, caso de España, hasta el punto de que ha protagonizado escenas como la de Josep Borrell levantándose de una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Otro de los países que no reconocen a Kosovo es Grecia y ellos también tendrán que enfrentarse próximamente a un dilema en un terreno muy alejado de los despachos: el fútbol. El sorteo de clasificación para el Mundial de 2022encuadró a Grecia, España, Kosovo, Georgia y Suecia en el mismo grupo y el primer incidente ya está sobre la mesa por culpa de la expresión usada en la RFEF para hablar del partido.

El próximo 15 de marzo, Luis Enrique dará la lista de convocados para los tres próximos compromisos de la selección. El comunicado de la selección reza así: "España iniciará la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 disputando otros tres partidos en la ventana internacional de marzo. El primer duelo será en Los Cármenes de Granada el jueves 25 frente a Grecia. Posteriormente, España se medirá a Georgia en Tiblisi el domingo 28 y cerrará la serie el miércoles 31 en el estadio de La Cartuja de Sevilla frente al territorio de Kosovo".

Esta última referencia ha provocado un escándalo en el país balcánico, ya que consideran que es una falta de respeto. La Federación de Fútbol de Kosovo ha amenazado incluso con no disputar el partido.

Tanto la UEFA como la FIFA reconocieron en 2016 a Kosovo como miembro de pleno derecho de sus respectivas federaciones y, por tanto, podían disputar encuentros internacionales contra otras selecciones. La Federación kosovar considera "vano e injusto" el calificativo de "territorio" y ha recordado que los criterios de UEFA y FIFA son "claros" en este sentido. Por este motivo ha defendido que disputará el encuentro siguiendo los criterios internacionales sobre el uso del himno nacional y la bandera.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ya declaró en este sentido hace un tiempo que acatar las normas de la FIFA no conlleva un reconocimiento del país como tal. No obstante, en la RFEF van a mantener una reunión para tratar el asunto, y los balcánicos esperan que el organismo que preside Luis Rubiales "no tome acciones que dañen las relaciones entre las federaciones y los dos países".

Una narración peculiar en TVE

En caso de que mantengan su postura de alinearse con la posición oficial del Gobierno, se pueden dar situaciones como que desde la retransmisión oficial del partido por TVE no puedan decir "Kosovo" o "Selección de Kosovo", sino que se referirán como "equipo de Kosovo" o "territorio de Kosovo". Incluso pueden cambiar expresiones tan comunes con la presentación del himno: en lugar de decir "suena el himno nacional de Kosovo" tendrán que usar una expresión similar a "suena la música cedida por el terrotorio de Kosovo".

En ningún caso se le podrá dar un nombre equiparable al que se usaría con cualquier país que España sí reconozca internacionalmente.