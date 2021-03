Meyers Leonard, jugador de los Miami Heat, ha sido apartado del equipo tras protagonizar un escándalo xenófobo que ya investiga la NBA. El pívot de la franquicia de Florida utilizó insultos antisemitas durante una partido al videojuego Call of Duty que streameó por su canal de Twitch.

“¡Putos cobardes! No me dispares, jodido ‘kike’”, pronunció Leonard, utilizando un término despectivo para referirse a los judíos. Estas palabras fueron recogidas en varios clips recortados por los espectadores del canal del jugador de los Miami Heat, los cuales fueron directamente a ser publicadas en redes sociales, provocando una cascada de reacciones.

Meyers Leonard says racial slurs while playing CoD pic.twitter.com/WHwUnbV0pR — Main Team (@MainTeamSports) March 9, 2021

El pívot no juega desde el pasado 9 de enero, cuando sufrió una lesión de hombro que le mantendrá en el dique seco durante toda la temporada. Sin embargo los Miami Heat no han dudado en apartarlo del equipo hasta que se aclare este escándalo. “La franquicia de los Heat condena con vehemencia el uso de cualquier forma de discurso de odio. Las palabras utilizadas por Meyers Leonard fueron equivocadas y no toleraremos el lenguaje de odio de nadie asociado con nuestra franquicia. Escucharlo de un jugador de los Heat es especialmente decepcionante e hiriente para todos los que trabajan aquí”, rezaba el comunicado de la franquicia, cuyo mayor accionista es de origen judío.

La NBA también tomará cartas en el asunto, tal y como han informado desde la propia Liga. “Nos acabamos de enterar del video y estamos en el proceso de recopilar más información. La NBA condena inequívocamente todas las formas de discurso de odio”, declaró en un comunicado Mike Bass, portavoz de la NBA.

Por su parte, el jugador ha pedido disculpas públicamente mediante un comunicado. “Lamento profundamente haber usado un insulto antisemita durante una transmisión en vivo. Si bien no sabía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en absoluto una excusa. Estoy comprometido a buscar adecuadamente a personas que puedan ayudarme a educarme sobre este tipo de odio y cómo podemos combatirlo. Es un error sólo mío y no puedo huir de algo como esto, que es tan doloroso para otras personas. Esta no es una representación adecuada de quién soy y quiero disculparme con los Arison [máximos accionistas del equipo], mis compañeros de equipo, los entrenadores.... Prometo hacerlo mejor y sé que mis acciones futuras serán más poderosas que el uso de esta palabra”.