Jeremy Lin denuncia que un rival le llamó "coronavirus" en la cancha

No es la primera vez que Jeremy Lin denuncia insultos racistas hacia su persona en una cancha de baloncesto, pero en esta ocasión la cosa ha ido un poco más lejos. El jugador de los Santa Cruz Warriors de la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, comentó recientemente que un rival se refirió a él como “coronavirus” durante un partido.

“Ser asiático-americano no quiere decir que no hayas experimentado pobreza o racismo. Ser un veterano de nueve años en la NBA no te protege de ser llamado ‘coronavirus’ en la cancha”, escribió Jeremy Lin en un post en su cuenta personal de Instagram. El jugador de origen taiwanés ha alzado varias veces la voz reclamando respeto para los asiático-americanos, no sólo en el deporte sino también en la sociedad norteamericana.

“Algo está cambiando en esta generación de asiático-americanos. Estamos cansados de escuchar que no experimentamos el racismo. Estamos cansados de bajar la cabeza y no meternos en problemas. Estamos cansados de que nuestros niños crezcan preguntándose de dónde son realmente, de que se rían e imiten nuestros ojos, de ser considerados objetos exóticos o de escuchar que somos irremediablemente feos”, explica el jugador de los Warriors. “Estamos cansados de los estereotipos de Hollywood que limitan quiénes creemos que somos. Estamos cansados de ser invisibles, de ser confundidos con nuestros colegas o de escuchar que realmente no sufrimos”.