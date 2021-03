Courtois explota con la crítica belga: "Siento más aprecio en España que en mi propio país"

Thibaut Courtois alza la voz reclama el reconocimiento que se le está negando desde algunos sectores de la prensa y la afición. El portero del Real Madrid habló con el diario HLN y se quejó del trato que recibe por parte de la crítica.

“Sobreviví a un tsunami en el Madrid y leo a los analistas decir que Lukaku merecía más el trofeo de Mejor Jugador de Bélgica en el extranjero", explica un Courtois que reclama que se valore más su etapa en el Real Madrid. “Cuando tuve tres años fantásticos en el Atlético, recibí elogios de toda Bélgica. Me convertí en Deportista del Año y pensé que estaba bien. Hoy tengo la sensación de que todo en mí ha llegado a considerarse normal”.

El malestar de Courtois no tiene nada que ver con el premio recibido por su compatriota, sino por el hecho que de no se le tenga en cuenta para el mismo. “Puedo entender que a Lukaku le dieran el premio a Mejor Belga en el Extranjero, pero yo también me lo merecía. Tampoco fui nominado a Deportista del Año. Es ridículo. De hecho, siento más aprecio en España, y también fuera de España, que en Bélgica”, se quejó.

El portero del Real Madrid cree que el error que cometió ante Dinamarca y alguna ausencia con la selección de Bélgica por lesión son un lastre importante a la hora de valorarle. “Me lesioné, simplemente no pude ir a ayudar al equipo. Si me juzgan por eso, lo siento, creo que es un punto de vista ridículo”, analiza un Courtois que sólo ha recibido un gol en los últimos cinco partidos con el conjunto blanco. “Y cuando cometí ese error en el partido en casa contra Dinamarca, de repente pareció como si eso fuera lo único que hizo Courtois en 2020”.